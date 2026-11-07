Antonelli ha ancora voglia di vincere: è il più veloce nelle libere di Interlagos

“Il lavoro non è ancora finito” ha detto Kimi Antonelli alla vigilia del gran premio del Brasile. E il fresco campione del mondo ha dimostrato anche nelle prove libere di Interlagos che è lui il più veloce: miglior tempo con la sua Mercedes davanti a Norris sulla Mc Laren e Verstappen sulla Red Bull. Poi il compagno di squadra Russell e Oscar Piastri con la seconda Mc Laren. Lontane le Ferrari con Hamilton sesto che precede Leclerc. Per tutta la sessione Kimi è stato il più veloce a dimostrazione del grande feeling con la sua monoposto e magari anche per la voglia di vincere in Brasile dove ha tanti tifosi, tutti ammirati in questi giorni per il tempo che Antonelli ha dedicato al ricordo di Ayrton Senna, prima andando a conoscere la famiglia del campione brasiliano e poi recandosi sulla sua tomba. E poi c’è quel casco speciale da onorare con l’immagine di Senna e la bandiera del Brasile. Non è difficile immaginare che domenica i tifosi brasiliani faranno il tifo per campione del mondo italiano.

La tensione in casa Ferrari

Resta alta la tensione nel team di Maranello dopo lo scontro in pista a Città del Messico tra Leclerc e Hamilton e le durissime parole dell’inglese nei confronti del monegasco. Charles è arrivato a San Paolo solo giovedì, proveniente da Montecarlo dove è stato accanto alla moglie per la nascita della prima figlia, ha avuto un colloquio con il team principal Vasseur, ma la Ferrari a livello ufficiale continua a non schierarsi con nessuno dei due piloti. “Niente è cambiato sotto quel punto di vista – ha spiegato Vasseur – ma quello che deve essere chiaro ai piloti è che la loro priorità è la Ferrari, il brand, la squadra e tutte le persone che lavorano con loro”. I risultati ottenuti nelle prove libere poi non aiutano a far tornare il sereno, a Maranello non possono essere soddisfatti del sesto e settimo posto ottenuto. E come se non bastasse sono in arrivo le penalità: Hamilton la sconterà per il cambio del motore n Brasile, domenica in griglia, e Leclerc la sconterà nel prossimo weekend di gara, a Las Vegas. I due potrebbero dunque non partire vicini fino all’appuntamento del Qatar, il penultimo della stagione.