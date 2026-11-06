Sinner, l’addio a Cahill: “Sei stato molto più di un allenatore, uno su cui contare”

L’addio era nell’aria da tempo, oggi è arrivata la comunicazione della separazione di Jannik Sinner dal suo allenatore Darren Cahill. E’ stato lo stesso tennista italiano a comunicarlo con parole molto affettuose: “Darren, quando abbiamo iniziato a lavorare insieme, nel 2022, ero soltanto un ragazzo italiano con tantissime domande. Tu non mi hai mai dato tutte le risposte. Mi hai aiutato a trovarle da solo. Sei arrivato come uno dei miei allenatori, ma molto presto sei diventato molto più di questo. Una persona di cui potevo fidarmi, una persona su cui potevo contare. Questa stagione non è finita come avremmo voluto, ma questo non cambia ciò che abbiamo fatto insieme. E non cambia quello che questi anni significano per me. Alla tua famiglia voglio dire grazie per averti condiviso con noi. So quanto vi è costato e non lo do affatto per scontato. Gran parte di quello che sono oggi, come giocatore e come persona, lo devo a te”.

Vagnozzi e Norman

Adesso toccherà a Magnus Norman e Simone Vagnozzi allenare Jannik Sinner che in questi giorni si sta allenando in palestra e che ha annunciato il suo rientro in campo il 27 dicembre a Riad. Proprio Vagnozzi ha salutato Cahill così: “Grazie di tutto, amico mio. Sono stati cinque anni fantastici, pieni di soddisfazioni e successi, ma anche di rispetto e amicizia! Con te al mio fianco sono diventato un allenatore migliore! So che questo non è un addio, perché saremo sempre una famiglia, una famiglia ovunque… tranne che su un campo da golf! Ti auguro il meglio per tutto quello che ti aspetta! Ci vediamo presto, amico!”. E Cahill ha risposto a sua volta: “Lavorare con Jannik è stato un onore e un privilegio speciali. È un ragazzo straordinario, un campione umile e dedito alla causa di cui siamo tutti incredibilmente orgogliosi – le sue parole -. La fiducia, l’onestà e la convinzione funzionano solo quando sono reciproche e questa è stata la forza di Jannik come atleta. È anche il motivo per cui allenare una persona come lui è stata un’esperienza così memorabile. Voglio ringraziare Jannik, tutta la squadra e tutti i tifosi per aver accolto questo australiano nella meravigliosa famiglia italiana. Auguro alla squadra nient’altro che un successo continuo per gli anni a venire”.