«Solo qualche titolo su alcuni giornali e tranne poche eccezioni nelle pagine interne, in taglio basso, nella posizione che di solito si riserva alle notizie curiose, ma poco importanti. Al contrario, le rivelazioni fatte al Wall Street Journal dall’amministratore delegato di una società di software, impegnata nello studio degli effetti dell’introduzione dell’Intelligenza artificiale, sono a dir poco sconvolgenti. In pratica, il programma messo a punto da Anthropic per l’apprendimento automatico si è ribellato al suo programmatore, il quale pensava di sostituirlo con uno più efficiente, e tra le mail del tutor ha trovato la prova di una relazione extraconiugale, minacciando di rivelarla al coniuge e all’azienda nel caso non avesse rinunciato all’idea di metterlo da parte…»

Ansia, la nuova epidemia

Al lavoro, ma anche in famiglia, per strada e sui social. Cresce l’inquietudine che ogni giorno ci attanaglia e mina la nostra salute mentale. Lo dice l’aumento degli accessi al Pronto soccorso, ma anche il consumo smodato di psicofarmaci. Che ormai aiutano gli italiani a vivere meglio con le loro paure.

Questo ricettario verrà rubato

Prescrivere medicinali di propria mano, senza passare dal dottore, è illegale ma sempre più diffuso, al punto che c’è un florido mercato clandestino che sfrutta il furto di timbri e carta intestata, o l’uso di Photoshop. Anche gli autori di questo articolo ci sono riusciti facilmente. Un problema serio, con un rimedio.

Sanità rossa choc

Sia Conte che la Schlein accusano il governo dei tagli. Ma nelle loro Regioni mancano medici, piovono le indagini giudiziarie e i pazienti scappano altrove.

L’alleanza Russia-Cina degli hacker

Solo lo scorso anno, il big della cybersicurezza Yatrix ha monitorato il 70 per cento in più di violazioni ai sistemi informatici delle aziende. Che spesso non sanno di essere sotto attacco.

La Cina di Olivo Barbieri

Sono le Gallerie d’Italia di Torino a ospitare (fino al 7 settembre) un’affascinante retrospettiva di Olivo Barbieri, tra gli autori più innovativi e originali della fotografia internazionale contemporanea. Fra trittici di grandi dimensioni, polittici e due grandi quadrerie, il percorso espositivo raccoglie oltre 150 scatti, sintesi organica della ricerca che Barbieri ha dedicato alla Cina e alle sue trasformazioni architettoniche, urbanistiche e culturali in un arco temporale lungo oltre trent’anni, dai fatti di Piazza Tienanmen al 2019.