A Singapore Verstappen batte Leclerc Kimi terzo, a Austin sarà già Mondiale?

Andrea Kimi Antonelli a Austin in Texas tra due settimane avrà il primo match-point per laurearsi campione del mondo. Il pilota Mercedes a Singapore ha ottenuto il terzo posto contro il nono di George Russell e si è portato a +102 sul compagno di scuderia. Ha vinto Max Verstappen sulla Red Bull completando il suo straordinario week end: pole position doppia (in Sprint Race e gran premio) e doppio successo: con i 33 punti conquistati l’olandese si porta a quota 196, a un solo punto da Charles Leclerc che a Singapore con la sua Ferrari ha provato a beffare Max, ma alla prima curva l’olandese si è portato davanti e non ha più mollato il primato. Verstappen, che ha vinto gli ultimi due gran premi e sembra aver portato la sua Red Bull a un livello altissimo, a questo punto va a caccia del secondo posto della classifica piloti, quello occupato da George Russell. Il britannico è a 236 punti, seguito a 221 da Hamilton e da Leclerc, ma in questo momento le prestazioni della Red Bull sono nettamente superiori a quelle di Mercedes e Ferrari, sia in prova che in gara.

Kimi vede il Mondiale

Il terzo posto di Singapore rende felice Antonelli: Kimi potrà infatti tentare già in America tra due settimane l’impresa di essere campione del mnondo, seppur ancora difficile: dovrebbe infatti guadagnare 23 punti su Russell, quindi vincere la gara con il britannico fuori dalla zona punti. In alternativa il match point sarà rimandato in Messico, dove la probabilità di festeggiare il successo Mondiale sarà più ampia. “Ah! Posso giocarmi il Mondiale già ad Austin? Incredibile – commenta Kimi stupito – ma non preoccupiamoci adesso di questo, pensiamo a fare un bel weekend e a chiudere il lavoro”. La mentalità non cambia, neanche davanti a 102 punti di vantaggio e un sogno che si fa sempre più vicino.

Ferrari in agrodolce

Per la Ferrari una gara dalle due facce: positiva per Leclerc che ha chiuso alle spalle di Verstappen, riuscendo a tenere abbastanza bene il ritmo dell’olandese, molto negativa per Hamilton che fino al cinquantacinquesimo giro era terzo e poi nel finale ha avuto un crollo delle prestazioni della sua SF-25 ed è stato superato da Antonelli, Norris e Piastri chiudendo con un deludente sesto posto, dopo il secondo posto ottenuto nella Sprint Race