A Brescia il convegno sulla legacy turistica dei grandi eventi

Si terrà venerdì 12 giugno 2026 presso l’Auditorium Santa Giulia di Brescia (Via Giovanni Piamarta, 4) il convegno “La legacy turistica dei grandi eventi e l’impatto sui territori”, un appuntamento di alto profilo istituzionale e scientifico promosso dall’assessorato al Turismo, marketing territoriale e moda di Regione Lombardia.

L’evento analizza il rapporto tra grandi eventi, comunicazione e turismo esperienziale, volendo aprire una riflessione strutturata su come manifestazioni sportive, fieristiche e culturali di rilevanza nazionale e internazionale contribuiscano a costruire — e consolidare nel tempo — l’attrattività delle destinazioni. La legacy turistica, intesa come l’insieme dei benefici duraturi che un grande evento lascia al territorio ospitante, è oggi una delle leve strategiche più rilevanti nella programmazione delle politiche di sviluppo locale.

Ad aprire i lavori, alle ore 11.00, sarà Anna Sfardini, Responsabile delle ricerche di Ce.R.T.A e Professoressa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che presenterà i principali risultati dell’indagine.

Alle ore 11.30 prenderà avvio la prima tavola rotonda dedicata alle politiche per il turismo e alla legacy territoriale, con la partecipazione di Debora Massari, Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Laura Castelletti, Sindaco di Brescia, e Alessandra Priante, Presidente di ENIT, in collegamento video. Modera Anna Sfardini.

Alle ore 12.00 è previsto l’intervento di saluto del Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

La seconda tavola rotonda, in programma alle ore 12.15, esplorerà gli approcci strategici alla legacy dei grandi eventi del territorio lombardo e italiano. Interverranno: Marco Riva, Presidente del Comitato Regionale del CONI Lombardia; Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano; Giovanni Gregorini, Direttore dell’Osservatorio per il Turismo sul Lago di Garda; Rudy Zerbi, conduttore televisivo e radiofonico e produttore discografico. Modera Paolo Carelli, Professore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Le conclusioni dei lavori, alle ore 13.00, saranno affidate a Gianmarco Mazzi, Ministro del Turismo. A seguire light lunch.