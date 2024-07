AGL guida la rivoluzione nel settore delle aste immobiliari

La società bresciana fondata nel 2018 e guidata da Massimo Imparato è un nome che oggi risuona con autorevolezza nel mondo delle aste immobiliari italiane ed europee e rappresenta il più grande network del settore italiano, con circa 150 punti vendita presenti in tutto il territorio.

Ma cosa rende AGL una realtà così straordinaria? La storia di AGL Aste Immobiliari ha inizio con una visione chiara e ambiziosa: rivoluzionare un settore tradizionalmente complesso e opaco, caratterizzato da inefficienze, scarsa trasparenza e lungaggini burocratiche. Massimo Imparato, geometra di professione, ha colto l’opportunità di colmare queste lacune e offrire un servizio di consulenza completo e affidabile per l’acquisto di immobili attraverso le aste giudiziarie.

AGL Aste Immobiliari ha fatto dell’innovazione tecnologica il suo cavallo di battaglia. Con l’introduzione di un software proprietario e di un app per smartphone scaricabile gratuitamente dai principali store, l’azienda è in grado di automatizzare la ricerca degli immobili in base alle specifiche richieste dei clienti, inviando proposte personalizzate direttamente sui loro cellulari. Questa tecnologia all'avanguardia permette ai clienti di ricevere aggiornamenti settimanali sulle nuove opportunità immobiliari, migliorando significativamente l’esperienza di acquisto. Aste Immobiliari si distingue, inoltre, per l’eccellenza del suo team di oltre 800 professionisti, inclusi geometri, avvocati e commercialisti, che offrono un supporto completo e continuo ai clienti in tutte le fasi del processo di acquisto. Ogni membro del team è selezionato per la sua alta qualificazione e preparazione specifica nel settore delle aste immobiliari, garantendo così un servizio di consulenza impeccabile e altamente professionale. L’azienda ha creato un’Academy telematica che offre formazione continua ai suoi affiliati attraverso 27 video formativi e 42 manuali dettagliati, necessari per affrontare al meglio ogni aspetto del lavoro. Inoltre, AGL mette a disposizione dei propri affiliati cinque esperti che forniscono assistenza quotidiana tramite Zoom, telefonate ed incontri dal vivo, assicurando così che ogni consulente sia sempre aggiornato e preparato per offrire il miglior servizio possibile. Questa attenzione alla formazione e alla professionalità si traduce in una tranquillità assoluta per i clienti, che possono affrontare l’acquisto di una casa nel mercato giudiziario con la certezza di essere supportati da consulenti esperti. Ogni passaggio, dalla ricerca dell’immobile alla gestione delle pratiche burocratiche, è curato nei minimi dettagli per evitare errori e garantire un’esperienza di acquisto serena e sicura.

Massimo Imparato è il cuore pulsante di AGL Aste Immobiliari. La sua visione e determinazione sono state fondamentali per il successo dell’azienda. Fondatore e amministratore delegato, Imparato ha guidato AGL attraverso un percorso di crescita esponenziale, portandola a diventare leader nel settore delle aste immobiliari. La sua esperienza personale e professionale è raccontata in due libri bestseller su Amazon. Il primo libro dal titolo “Ho Imparato”, incentrato sulla sua storia personale, offre uno sguardo intimo e sincero sulla sua vita, affrontando i momenti di crisi e i traguardi raggiunti. Questo libro non solo ispira i lettori con il suo percorso di resilienza, ma fornisce anche un messaggio di speranza a chiunque desideri realizzare i propri sogni nonostante le avversità. Il secondo libro, intitolato "L'Italia delle Aste Immobiliari", è un vero e proprio manuale che spiega in dettaglio il mercato delle aste immobiliari. In questo testo, Imparato condivide la sua vasta conoscenza e le strategie che hanno portato al successo di AGL. Il manuale è una risorsa preziosa per chiunque voglia comprendere le dinamiche delle aste immobiliari e sfruttare le opportunità offerte da questo mercato.

Guardando al futuro, AGL Aste Immobiliari non intende fermarsi. Il suo successo è stato riconosciuto anche a livello internazionale con l’apertura di punti vendita in Spagna e Dubai. L’azienda ha in programma di espandersi ulteriormente a livello internazionale, portando il suo modello di business in nuovi mercati e continuando a innovare per offrire il miglior servizio possibile ai propri clienti. A riprova della centralità e del ruolo di leadership che AGL ricopre nel settore, presto l’azienda avrà una sua serie TV, denominata "The Best Bid - La migliore offerta". Il programma, che andrà in onda su HGTV e su Amazon Prime Video, consolida e conferma la rilevanza di AGL nel mercato delle aste immobiliari e sarà una preziosa testimonianza utile a coloro che vogliono affacciarsi a questo mercato con l’obiettivo di comprare casa a forte sconto, offrendo uno sguardo esclusivo sul funzionamento di AGL e sulle storie di successo dei suoi clienti.