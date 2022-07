Le tante missioni dell’estate spaziale

Cresce sempre di più l’attività spaziale. Mentre abbiamo visto l’astronauta dell’Esa Samantha Cristoforetti effettuare una missione extraveicolare, i russi annunciano che non occuperanno più la Stazione Spaziale Internazionale a partire dal 2024 (ma la dismissione della struttura sarà ormai imminente), e il razzo Lunga marcia 5B cinese, dopo aver portato in orbita il modulo spaziale della stazione orbitante voluta da Pechino, sta rientrando senza controllo puntando all’oceano Indiano.

Intanto la Corea del Sud è pronta a lanciare la sua prima missione lunare per il 2 agosto, quando sarà lanciato il Korea Pathfinder Lunar Orbiter (Kplo) con lo scopo di studiare la luna da vicino per un anno. A lanciarlo sarà il vettore americano SpaceX Falcon 9 e la missione è vista come il primo passo nell'ambizioso programma spaziale di Seoul, la cui parte più importante sarà un allunaggio robotico entro il 2030, seguito da una missione di ritorno del campione di asteroidi. Curioso il nomignolo affibbiato all’astronave coreana: «Danuri», ovvero l’unione di due parole che significano «goditi la Luna».

Kplo trasporterà sei carichi utili, cinque sviluppati da università e organizzazioni di ricerca coreane, tra cui il Korean Aerospace Research Institute (Kari), e l'altro dalla Nasa. Si tratta di quanto occorre per svolgere altrettanti esperimenti: il Lunar Terrain Imager (Luti), la Grand-Angle Polarimetric Camera (PolCam), un magnetometro chiamato Kmag, uno spettrometro di raggi gamma noto come Kgrs, il Disruption Tolerant Network Experiment Payload (Dtnpl) e un sensore di fotocamera ad alta sensibilità finanziata dagli Usa e chiamata ShadowCam, che esplorerà le zone lunari permanentemente in ombra.

Inizialmente però Danuri girerà intorno alla luna per almeno un anno per misurare le forze magnetiche sopra la superficie della Luna e valutare le risorse lunari come ghiaccio d'acqua, uranio, elio-3, silicio e alluminio, nonché elaborare una mappa topografica per aiutare a individuare i punti di allunaggio. Partendo il 2 agosto e sfruttando un percorso completamente balistico, il suo arrivo nell’orbita lunare è previsto soltanto per la metà dicembre.

Lo ShadowCam raccoglierà immagini ad alta risoluzione delle zone in ombra perenne volando a circa 100 km sopra la superficie con lo scopo di analizzare come il freddo abbia consentito la conservazione di gas e molecole volatili, per esempio acqua, metano e ammoniaca, che possono rimanere intrappolate per lungo tempo, ovvero ere geologiche. Eventuali scoperte non serviranno per sfruttare sulla Terra queste sostanze, ma per utilizzarle sulla Luna allo scopo di consentire la presenza umana nelle basi permanenti.