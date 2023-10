Vi sarà capitato di non aver fatto la spesa e di dover arrangiare comunque un piatto gustoso per gli amici o per la famiglia. Abbiamo pensato a una ricetta molto economica che si potrebbe definire da «zona Cesarini» e che però mantiene con i profumi ricordanze estive.

Ingredienti - 360 grammi di spaghetti di grano italiano della migliore qualità, una trentina di foglie di basilico, due cucchiai di pinoli 4 più 2 cucchiai di Parmigiano Reggiano o Grana Padano, 6 cucchiai di olio extravergine di oliva, 5 pomodorini secchi sottolio, sale e pepe q.b.

Procedimento - Mette a bollire una pentola colma d’acqua. Nel frattempo in un mortaio (meglio che nel mixer) battete a crema il basilico, 4 cucchiai di formaggio, i pinoli, 4 cucchiai di olio, 4 pomodorini secchi con un pizzico di sale e di prezzemolo. Cuocete la pasta dopo aver salato l’acqua e scolatela al dente. Condite gli spaghetti con il falso pesto aggiungendo altro formaggio, un giro di olio extravergine e con striscioline di pomodoro secco.

Come far divertire i bambini - Fatevi aiutare a pestare il basilico.