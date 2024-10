Approfittiamo degli ultimi bagliori estivi dell’orto per una ricetta iper-vegetariana, ma gustosissima che prende a piene mani dal raccolto a chilometro zero: quello dei nostri giardini di ottobre. Si tratta di mettere insieme verdure quasi autunnali come le coste di bietola, con i peperoni che stanno dando gli ultimi profumi e gli immancabili pomodori. È proprio una sorta di cacciucco vegetale che piacerà a tutti.

Ingredienti - Due mazzi di bietole (circa 600 gr), quattro o cinque peperoni meglio se rossi e verdi, 4 o 5 pomodori di bel calibro, due cipolle rosse, due spicchi di aglio, un peperoncino, 4 fette di pane raffermo di tipo pugliese o toscano sciapo, due cucchiai di paprika dolce, 8 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale qb.

Procedimento - Mondate le bietole, lavatele e lessatele in poca acqua senza salare. Fatele freddare. In una capace padella fate saltare in abbondante olio extravergine gli spicchi d’aglio e il peperoncino. Tritate grossolanamente le cipolle e passatele in padella a fuoco moderato in modo che diventino trasparenti. Ora fate a pezzettoni i pomodori e aggiungeteli alle cipolle. Mondate i peperoni, eliminate i semi, e fate anche questi a pezzettoni. Dopo cinque minuti che i pomodori stanno cuocendo aggiungete i peperoni, incoperchiate e fate cuocere per una decina di minuti. Se serve aggiungete appena un po’ d’acqua. Tagliate grossolanamente le bietole, eliminate dalla padella aglio e peperoncino e aggiungete le bietole, fate insaporire con le altre verdure, aggiustate di sale e aromatizzate con la paprika. Fate abbrustolire le fette di pane nel grill del forno, al microonde oppure passandole in un'altra padella con qualche goccia di extravergine. A cottura delle verdure servitele con una fetta di pane aggiungendo un filo di olio extravergine di oliva a crudo e aggiustando di sale se serve.

Come far divertire i bambini - Fate lavare a loro le bietole e le altre verdure, giocare con l’acqua in cucina sarà un autentico divertimento.