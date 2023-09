Tornando dalle vacanze abbiamo trovato nel frigo un po’ di formaggi «esausti» e un po’ di pane raffermo e ci siamo inventati questo piatto che è ottimo per aperitivo, come secondo e si fa con due soldi.

Una delle polemiche, diciamoci la verità, assai insipide, dell’estate si è dipanata sul fatto se i poveri mangiano meglio dei ricchi. Il senso non è questo: chi abita in zone rurali certamente ha a disposizione ingredienti di altissima qualità biologica a poco prezzo e se segue la tradizione gastronomica italiana, ancor più di quella mediterranea, è in grado di mettere a tavola una famiglia spendendo poco e mangiando se non bene, almeno in maniera nutrizionalmente corretta. Non si spiegherebbe altrimenti perché, al netto dell’ausilio fondamentale che la medicina di base e il servizio sanitario universale hanno offerto, le aspettative di vita siano maggiori in quelle regioni dove l’urbanizzazione è meno spinta. Ma c’è anche un'altra virtù che sommamente connota la cucina italica: ed è il riuso. Si leggono titoloni sullo spreco alimentare, ma anch’esso è un portato della massificazione – si legga grande distribuzione – alimentare. Così tornando anche noi dalle vacanze abbiamo trovato nel frigo un po’ di formaggi «esausti» e un po’ di pane raffermo e ci siamo inventati questo piatto che è ottimo per aperitivo, come secondo e si fa con due soldi.

Ingredienti - 200 grammi di pane raffermo, 5 cucchiai di farina, due tazze scarse di latte, 6 cucchiai di Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Asiago stagionato o altro formaggio da grattugia, 3 cucchiai di Pecorino sempre grattugiato, uno o due uova a seconda delle dimensioni, Scamorza, Taleggio, o altro formaggio filante 80 grammi, 1 litro di olio per friggere, 8 foglie di basilico, sale e pepe q.b.

Preparazione - Fate il pane a dadoni e poi ammollateli nel latte. Nel frattempo tritate fini le foglie di basilico. In una bacinella riunite il pane ammollato che avrete strizzato, i formaggi grattugiati, il basilico tritato, l’uovo e la farina. Aggiustate di (poco) sale e di pepe. Mescolate il tutto. Ora fate a dadini il Taleggio o altro formaggio filante. Con le mani prendente un po’ d’impasto, mettete al centro un cubetto di formaggio e formate una polpettina. Più piccole saranno, più croccanti verranno. Scaldate l’olio per friggere e friggete le palline o bon bon pochi alla volta avendo cura di rigirarli da tutti i lati affinché siano ben dorati. Spolverate di sale e servite ben caldi.

Come fa divertire i bambini - Fatevi aiutare a strizzare il pane dal latte e poi a confezionare le polpettine.