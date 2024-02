Può essere un antipasto insolito da abbinare con un salume in un felice contrasto dolce-salato, può essere un dessert o un divertente intermezzo per un pomeriggio dei bambini sotto forma di merenda golosa; di certo è uno dei pilastri del gran fritto alla marchigiana dove fa coppia fissa con le olive all’ascolana. È sua bontà la crema fritta! Facilissima da preparare anche se richiede un po’ di tempo. Andiamo in cucina.

Ingredienti - Per la crema: 500 millilitri di latte, 4 cucchiai abbondanti di zucchero, 4 cucchiai rasi di farina, un limone non trattato, 2 uova, un bicchierino di Mistrà o di Anisetta.

Per la frittura - Due uova, 4 cucchiai di latte, 8 cucchiai di pangrattato, 6 cucchiai di farina, un litro di olio d semi.

Procedimento - In una pentola fate scaldare il latte con la buccia del limone (state attenti a non intaccare la parte bianca che è amara) con le uova e quando il liquido è tiepido aggiungete la farina, lo zucchero e il Mistrà o l’Anisetta girando continuamente. Non dovete mai far bollire il preparato, ma sobbollire e fatelo addensare come si fa con la besciamella. In questo caso fatelo ben compattare. Non abbiate timore per l’alcol, con il calore evapora e resta il gradevole aroma dei liquori. A questo punto versate il composto in un contenitore (meglio quelli in stagnola usa e getta) sapendo che l’ampiezza della superficie del contenitore determinerà lo spessore dei cremini. Fate raffreddare il composto per un paio d’ore in frigorifero. Trascorso il tempo di raffreddamento liberate il composto dal contenitore e tagliatelo con un coltello di cui avrete inumidito la lama a cubetti di circa 8 millimetri. Ora sbattete le uova aggiungendo un po’ di latte. Passate i cubetti prima nella farina poi nell’uovo, infine nel pangrattato uno a uno. Scaldate l’olio e friggete i cubetti di crema pochi per volta mettendoli a scolare, una volta che siano ben dorati, su carta assorbente e servite.

Come far divertire i bambini - Fatevi aiutare a impanare i cubetti di crema passandoli nella farina, nell’uovo e nel pangrattato. Si sentiranno dei veri pasticceri.