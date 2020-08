Siamo impreparati alla seconda ondata

EMERGENZA COVID\1 - Fra l'incertezza sul rientro a scuola, la confusione sulle norme di sicurezza, il caos nei trasporti pubblici, la medicina del territorio trascurata, i contagi che importiamo e il Pil in picchiata, a sommergerci sarà l'incapacità di far fronte a tutte le incognite in arrivo.



Fra l'incertezza sul rientro a scuola, la confusione sulle norme di sicurezza, il caos nei trasporti pubblici, la medicina del territorio trascurata, i contagi che importiamo e il Pil in picchiata, a sommergerci sarà l'incapacità di far fronte a tutte le incognite in arrivo. EMERGENZA COVID\2 Tra il 60 e il 70 per cento dei nuovi casi di coronavirus in Italia si registra in chi arriva da Paesi dov'è diffusa l'epidemia. Turisti, vacanzieri, badanti che rientrano da Romania e Bulgaria, più molti migranti.

Una cosa è sicura: il prossimo autunno sarà ancora con la mascherina, con il distanziamento, e una nuova stretta su quella che tutti chiamano la movida: lo sport nazionale ora è quello di colpevolizzare i giovani - in effetti ora cominciano a essere loro i bersagli preferiti dal virus, con il rischio di diffondere il contagio - che cercano spiragli di socialità.



La verità è che le linee guida prossime venture sono ancora molto confuse. Basta ricordarsi di che cosa è capitato con i treni. Prima il distanziamento azzerato dalla ministra dei Trasporti Paola De Micheli, poi il ministro della Salute Roberto Speranza che blocca tutto: potete vendere un posto sì e un posto no. Risultato: Italo sbarca 8 mila passeggeri, caos totale e ancora oggi sulle ferrovie si viaggia meno. Con l'assurdità che sui treni regionali il distanziamento non viene rispettato. E poi ci sono le comiche degli autobus con il distanziamento verticale: dovete guardare tutti fuori dal finestrino. Che di solito è sporco. Non va meglio nel trasporto aereo. L'incertezza è «pandemica», ma per stare dalla parte del sicuro l'Oms ha istituito per l'Europa una super commissione per «ripensare le priorità relative alle politiche da attuare alla luce della pandemia».

La presiede Mario Monti, la sfera di cristallo è affidata a ex capi di governo, scienziati, economisti. Roberto Speranza intanto ha fatto predisporre un piano da colossal cinematografico: dal ritorno dello Yeti al ritorno del coronavirus. Lo hanno elaborato l'Istituto superiore di sanità e il ministero della Salute; e Speranza, il più pessimista di tutti, continua a dire che la seconda ondata è probabile, che saranno i giovani a provocarla e che bisogna stare all'erta.

Il piano per il temuto prossimo tsunami si articola in quattro livelli, a seconda del tasso di Rt nazionale (l'indice di contagio in un territorio) e prevede diverse modalità d'intervento. C'è il tema spinoso del coordinamento con le Regioni, non del tutto risolto, che nel perimetro delle istruzioni anti-Covid mette insieme scuola, trasporti pubblici, medicina territoriale (gli ospedali hanno aumentato i posti di terapia intensiva, ma i medici di base, trascurati nella prima fase dell'epidemia, lo saranno probabilmente anche nella seconda) e la possibilità di chiudere confini o singole zone.

Il disaccordo è praticamente su tutto anche se Stefano Bonaccini (presidente dell'Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni) prova a contenere i dissensi. Il cuore degli interventi resta però l'ospedalizzazione. Stai a vedere che le «astronavi nel deserto» di Guido Bertolaso a Milano Fiera e a Civitanova Marche, tanto contestate, finiranno per tornare utili.

Ma ci sono tre domande, fondamentali, a cui questo piano non risponde: la seconda ondata ci sarà davvero? E se sì, che cosa provocherà? Siamo pronti ad affrontarla, e in che modo? I virologi si dividono come hanno fatto dall'inizio della pandemia. Il viceministro alla Salute Paolo Sileri, medico in quota pentastellata, è ottimista: «Il virus c'è, circola, dobbiamo tenere alta la guardia, ma immaginare una seconda ondata è difficile».

Ciò che conta sono le misure pratiche che verranno messe in atto, e una parola di verità l'ha detta il dottor Matteo Bassetti del San Martino di Genova: «La seconda ondata sarà quella di tutti coloro che, accusando sintomi influenzali, siccome sono sottoposti a un bombardamento continuo di previsioni sul ritorno del virus intaseranno i Pronto soccorso con 37,2 di febbre; in quel momento il sistema ospedaliero rischierà di esplodere».

Mentre Vladimir Putin annuncia di avere sottoposto la figlia al vaccino russo, il primo a essere stato registrato (anche se l'Oms è scettica), i cinesi proclamano di essere vicini al loro, quello anglo-italiano è in fase avanzata, l'ospedale Spallanzani ha ricevuto oltre quattromila adesioni di volontari per la sperimentazione del nostro vaccino, il governo si divide tra Matteo Renzi che vuole l'obbligo di immunizzazione per tutti e i grillini che sono per quella facoltativa. Nel frattempo, un vaccino che non si vede all'orizzonte è quello anti-influenzale. Consentirebbe di distinguere tra la diagnosi di Covid e quella di normale influenza quando i due virus viaggeranno paralleli. Ma, secondo i medici, le Regioni lo riceveranno con (almeno) due o tre settimane di ritardo rispetto alla data prevista di inizio ottobre.

Incognite, del resto, ce ne sono molte altre. La prima riguarda la scuola. Tra annunci di assunzioni di 50 mila docenti e poi di 20 mila bidelli - o meglio, collaboratori scolastici -, acquisti (impossibili) di milioni di banchi, la ministra Lucia Azzolina ripete che il rientro in aula ci sarà. I presidi non la pensano così. Ci sono le linee guida, ma ancora non si è capito se e come saranno fatti i test sierologici sui docenti, che cosa succederà se in una classe ci dovesse essere un contagio, se i ragazzi devono entrare scaglionati o in fila indiana. In più mancano 20 mila aule.

Si ricomincia così con le ipotesi fantasiose: dalle lezioni nei bed & breakfast alle tendopoli. Per la scuola, insomma, è già seconda ondata. Altro problema enorme è quello degli scuolabus. Le linee guida dicono che se il percorso dura meno di 15 minuti si può evitare il distanziamento, ma le Regioni non ci stanno.

Chi, di certo, rischia di restare a piedi sono le aziende. Il ministro per l'Economia Roberto Gualtieri dovrà predisporre la legge di Bilancio. Annuncia un grande piano di rilancio, una revisione del fisco che prevede l'azzeramento di quasi tutte le agevolazioni e all'orizzonte c'è il Mes. Potrebbe essere questo il «regalo» d'autunno. E se la situazione sanitaria si dovesse aggravare, il ricorso al «salva Stati» dedicato alla salute verrebbe invocato come unica strada.

Una via d'uscita dalla crisi la cercano anche bar, ristoranti, alberghi. La stima di Confcommercio è che l'onda lunga delle chiusure metterà a rischio un terzo dei 330 mila esercizi di ristorazione, che il prolungamento dello smart working per i dipendenti pubblici creerà sempre più difficoltà ai bar e «senza un'accelerazione della ripresa, il rischio di una grave caduta occupazionale è reale». A cominciare da 84 mila contratti a tempo determinato che ci sono nel commercio.

Fosche le previsioni dell'Ue, che si attende una caduta del Pil italiano attorno all'11,4 per cento. Secondo la Cna (artigiani) il 55 per cento delle imprese non investirà, solo il 4,6 per cento pensa che avrà più ordini in autunno, mentre il 61 per cento si aspetta un ulteriore calo dei fatturati.

L'Istat non è stata più tenera: «Il 38,8 per cento delle imprese italiane (pari al 28,8 per cento dell'occupazione, circa 3,6 milioni di addetti, e al 22,5 per cento del valore aggiunto, circa 165 miliardi di euro) ha denunciato l'esistenza di fattori economici e organizzativi che ne mettono a rischio la sopravvivenza nel corso dell'anno. Il pericolo di chiudere l'attività è più elevato tra le microimprese (40,6 per cento, 1,4 milioni di addetti) e le piccole (33,5 per cento, 1,1 milioni di occupati), ma assume intensità significative anche tra le medie (22,4 per cento, 450 mila addetti) e le grandi (18,8 per cento, 600 mila addetti)».

Per questo il governo ha prenotato 28 miliardi del Sure, il fondo europeo per sostenere l'occupazione, anche perché a fine anno scade la cassa integrazione. Non si vive di soli bonus. Quello super per l'edilizia è in stallo causa smart working della pubblica amministrazione, il bonus vacanze è per ora rimasto al palo: lo hanno chiesto un milione di italiani, lo hanno usato solo in 140 mila.

Il bilancio del turismo resta fortemente deficitario: abbiamo perso 24 miliardi, a fine anno saranno almeno 50. Anche perché «io resto in Italia» non ha funzionato sui giovani. Molti hanno scelto vacanze in Francia, Spagna, Grecia, Croazia. Così abbiamo di nuovo importato il virus. Al netto del grave problema dei focolai tra i migranti. Perché attorno all'Italia ora c'è una cintura dove i contagi sono in ripresa. Così, da chiusi in casa a chiusi in patria potrebbe essere lo slogan della seconda ondata. Per un Paese che vive di export non è una prospettiva allettante.