Western Australia: in fuga da tutto alla ricerca della libertà

L’Australia è lontana e, forse per questa ragione, la si considera come una destinazione per un viaggio speciale, di quelli «una volta nella vita». A renderla più accessibile è però il volo diretto che la compagnia di bandiera Qantas ha reso disponibile collegando Roma a Perth, un servizio che partirà il prossimo 18 giugno e sarà attivo fino al 2 ottobre, confermato anche quest’anno dopo il grande successo ottenuto la passata stagione. Un volo sicuramente lungo, quasi 16 ore, ma con l’indubbio beneficio di farci arrivare alla meta senza altri scali. E con un ulteriore vantaggio, quello di avere come porta d’ingresso del Paese la città di Perth.

La capitale dello stato di Western Australia non ha il richiamo di Sydney o Melbourne, ma sa giocare bene le sue carte per sedurre il viaggiatore con una eccezionale varietà di proposte anche durante il periodo invernale che equivale alla nostra estate. Non a caso il Western Australia ha ottenuto il riconoscimento Best in Travel 2023 di Lonely Planet nella categoria «itinerari». D’altra parte «WA», come viene chiamato informalmente, è un territorio enorme, grande 8,5 volte l’Italia e con appena 2,6 milioni di abitanti, capace di dispensare qualsiasi tipo di avventura rendendo Perth il punto di partenza ideale per viaggi su misura. Almeno un paio di giorni nella capitale vale la pena spenderli, sia per recuperare energie dopo il lungo volo sia per scoprire lo stile di vita decisamente «easy» di questa città, magari dormendo in hotel rigeneranti come Como The Treasury realizzato in un antico palazzo vittoriano in centro trasformato dal designer Kerry Hill in un boutique hotel. Nonostante l’area urbana di Perth ospiti circa l’80 per cento di tutti gli abitanti di Western Australia, stupisce per l’incredibile tranquillità: pochissimo traffico, grandi spazi puliti e ordinati.

Così molti australiani decidono di venire a vivere qui proprio per la qualità della vita. Una città dove i mezzi pubblici sono gratuiti, i musei non si pagano e nel tempo libero si va in spiaggia a fare surf tutto l’anno. Un biglietto da visita che si arricchisce di un asset tutt’altro che secondario, almeno per noi italiani: si mangia e si beve molto bene. Gli amanti delle aragoste possono persino pescarle di persona grazie alle crociere speciali organizzate da Sea West. Ma è soprattutto il vino della zona di Margaret River, tre ore di auto a sud di Perth, ad assicurare grandi soddisfazioni. Basta fare tappa in cantine di prim’ordine come Leeuwin Estate che accompagna le degustazioni con un’ottima cucina gourmet, o Gralyn Estate che dal 1975 produce un notevole vino da meditazione, l’Artizan Rare Muscat.

Mentre per toccare con mano l’autentica vita rurale australiana, una valida sosta è presso la fattoria Glenarty Road dove tutto è, ovviamente, a chilometro zero. La meravigliosa natura di questa zona può essere vissuta in modo attivo percorrendo il famoso Cape to Cape, uno dei trekking più belli al mondo che si snoda per 123 chilometri collegando idealmente i due fari di Cape Naturaliste e Cape Leeuwin. Un itinerario che può essere anche vissuto in modalità 5 stelle affidandosi al programma messo a punto dall’operatore Walk into Luxury. Non c’è esperienza più esaltante di un incontro ravvicinato con le balene. Ad Augusta, un’ora di auto da Margaret River, si possono avvistare tutto l’anno perché in questo tratto di mare transitano, a seconda della stagione, balene blu, megattere, orche e balene franche australi. Un’avventura da non perdere affidandosi all’esperto equipaggio di Whale Watch Western Australia.

Anche i canguri sono un’attrazione fantastica ma se questi marsupiali si possono incontrare piuttosto facilmente, per vedere i quokka (animaletti grandi quanto un gatto) bisogna dirigersi a Rottnest Island. La piccola isola di fronte a Perth ospita infatti una colonia piuttosto numerosa e permanente di questo mammifero marsupiale che, come i koala, è a rischio estinzione. Per vivere l’Australia più autentica bisogna poi prendere un aereo e visitare la zona di North West Cape, due ore di volo dalla capitale. Da qui si parte per visitare i luoghi più affascinanti dei Western Australia come il Cape Range National Park, Coral Bay e il parco marino di Ningaloo.

Le spiagge lungo il reef corallino sono un paradiso soprattutto per gli amanti dello snorkeling perché bastano una maschera e un paio di pinne per guardare dentro a un acquario con oltre 400 specie di pesci e coralli. Ma gratificante è anche godersi i chilometri di costa in totale e assoluta solitudine. Qui nessuna spiaggia attrezzata, niente mojto e partite a racchettoni, soltanto una natura magnifica e selvaggia per riscoprire il piacere della libertà e del silenzio. Che sono poi gli elementi che rendono unico un viaggio in Australia.