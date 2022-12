Vacanze di Natale e Capodanno. Le mete per viaggi di lusso

Immerso tra i boschi di Cortina d'Ampezzo, Rosapetra Spa Resort è pronto ad accogliere i suoi ospiti in occasione della stagione delle feste. Boutique hotel cinque stelle di sole 33 camere tra cui 7 suite dal design contemporaneo e parte del portfolio di Relegance – The Unexpected Collection, richiama il territorio circostante in ogni dettaglio, a partire dal nome che omaggia le Dolomiti circostanti. E lo richiama anche il menù proposto dal ristorante che delizierà i suoi ospiti con i sapori più autentici e attesi in quota, con il pesce come protagonista inaspettato. Inoltre, la cena della Vigilia, il pranzo di Natale e il Cenone di Capodanno saranno accompagnati da spettacoli di intrattenimento dal vivo. Ideale per coloro che vogliano regalarsi momenti indimenticabili, la Terrazza 26 è una lounge all'aperto con lo spirito e l'energia di un club, con vista sulle Tofane. E dopo un'immancabile giornata trascorsa sulle piste, il rifugio perfetto è l'esclusiva SPA - tra le migliori cento d'Europa. Tra piscina riscaldata di 12 metri, con calidarium, bagno turco, sauna interna ed esterna, docce emozionali, varie zone relax, zona solarium nel giardino e un’ampia palestra Technogym, sarà il tempio del relax per coloro che vogliano approfittare delle vacanze per prendersi cura di sè.



www.rosapetracortina.it