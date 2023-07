Sesso in vacanza: gli italiani lo fanno meglio

Il sesso? Quando lo si fa in vacanza è molto più passionale e avventuroso. Almeno così dichiara più di un italiano su due. Tra le motivazioni principali ci sarebbero la mancanza di stress (51%), la voglia di sperimentare e lasciarsi andare (25%) e il maggiore tempo libero a disposizione (19%).

È uno studio pubblicato da Piratinviaggio - portale di offerte di viaggio, parte di HolidayPirates Group - a raccontare, come avrebbe detto Woody Allen, «tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso (ma non avete mai osato chiedere)». Ad aumentare non sarebbe infatti la frequenza nei rapporti - 15% degli intervistati ha dichiarato di farne meno - ma il tempo che si dedica a preliminari, massaggi, e sex toys.

Il 20% degli italiani dichiara infatti di possedere diversi sex toys, da quelli per il proprio piacere (61%) a quelli pensati per la coppia (47%) o da usare sul proprio partner (31%). Analizzando i dati e differenziandoli per genere si evidenzia poi che il 76% delle donne sceglie il sex toy per sé, mentre il 70% degli uomini per il piacere altrui.

Nel momento di fare la valigia e partire per le vacanze estive, solo il 10% dichiara di non poter fare a meno del proprio sex toy in valigia. Una percentuale che raddoppia per la Gen Z (21%). E sono proprio questi ultimi a dichiarare di fare più sesso durante le vacanza (41%) e di lasciarsi andare a rapporti più focosi (70%).

Tra i luoghi prediletti per abbandonarsi alla passione, dopo il classico letto - scelto dal 90% degli intervistati - si trovano spiaggia e mare che si aggiudicano il 47% delle preferenze seguiti da auto (38%) e luoghi all’aperto come boschi e vigneti (37%). Tra i luoghi che gli italiani vorrebbe più sperimentare ci sono la barca (38%), il rifugio di montagna (35%) e la spiaggia (29%). Seguono boschi e vigneti, scelti dal 24% degli intervistati, e i musei (9%).

Infine, nonostante solo l’1% degli italiani possa definirsi membro del «Mile High Club» (slang inglese per definire chi ha fatto sesso in volo), il 20% vorrebbe entrare a farne parte. Una percentuale che raggiunge il 36% quando a rispondere è la Gen Z.

Ma il sesso in vacanza è anche, e soprattutto, un affare da single. Il 27% degli intervistati - che parta da solo o con amici - dice di sentire la necessità di concedersi qualche flirt, magari con qualcuno di nazionalità diversa (45%). Anche se nessuno può battere i «latin lover del Belpaese» (scelti dal 45% come miglior flirt), nemmeno i focosi spagnoli che si fermano a un misero 28%.