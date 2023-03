Pasqua 2023: le mete perfette per una vacanza all'insegna del relax

Sono sempre più numerosi gli italiani che scelgono di passare il periodo di Pasqua lontano da casa. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio di Emma Villas, azienda leader in Italia nel settore del vacation rental (affitti brevi di ville e tenute di pregio con piscina privata) l’aria di primavera avrebbe portato a una fioritura delle prenotazione, trainate dalla voglia di concedersi un momento di relax tutto per sé.

Per dare una panoramica del fenomeno, basti pensare che per il long weekend di Pasqua le prenotazioni sono aumentate del 23% rispetto ai risultati riscontrati oggi nel 2022 e anche un ponte meno noto come quello del 25 aprile registra un +47% di presenze rispetto al precedente anno. Non mancano all’appello i sempre verdi: il ponte del 1° maggio si conferma tra i più attesi con un balzo di +81% mentre la Festa della Repubblica registra incremento di ben +39% nel numero delle prenotazioni rispetto al 2022.

Tra le regioni preferite medaglia d’oro alla Toscana che - secondo i dati dell’Osservatorio Emma Villas - registra già un trend del +11% di soggiorni prenotati per il weekend di Pasqua e per i ponti festivi rispetto ai risultati riscontrati oggi nel 2022. Seguono, per grado di preferenza, Umbria (che comunque registra una tendenza del +14% rispetto al 2022) e Sicilia (con trend del +56% rispetto ai risultati riscontrati oggi nel 2022) mentre chiudono la top cinque Marche ed Emilia-Romagna.

«Dalle ricerche condotte da Enit e Unioncamere con Isnart si evince un quadro di generale ripresa del settore in Italia che ha prodotto un impatto economico stimato complessivamente in 77 miliardi di euro, grazie alle spese sostenute da oltre 770 milioni di turisti, tra pernotti in strutture ricettive e alloggi in abitazioni private come seconde case, residenze di amici e parenti, appartamenti e camere in affitto. Rispetto al 2021, la crescita è del 16,7% per le presenze e del 17,4% per la spesa» ha evidenziato Maria Elena Rossi, direttore marketing Enit.

