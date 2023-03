I grattacieli di Manhattan sono da sempre il simbolo della Grande Mela. Sono loro che disegnano lo skyline, che la rendono unica al mondo. Palazzi che guardiamo a testa in su mentre si cammina per le vie di New York. E, lo sanno tutti, non c'è niente di meglio che cambiare prospettiva: osservare la città dall'alto. E, da questo punto di vista, niente è come il Mandarin Oriental a Central Park.

Situato infatti sopra Columbus Circle, piazza simbolo della città con i grattacieli a destra ed il parco a sinistra, il Mandarin Oriental si scaglia con la sua reception al 35° piano e già una volta usciti dall'ascensore, ti lascia senza fiato. Le vetrate infatti regalano uno spettacolo indimenticabile anche perché diverso giorno dopo giorno, ora dopo ora. C'è l'alba di sole, o quella con le nubi con NY che sembra Gotham City. Ci sono le luci della notte e la vita che scorre (anzi, corre) a mezzogiorno.

E questa sensazione di bellezza infinita vi segue anche nella piscina (fidatevi, nuotare con la sensazione di essere sospesi nel cielo è una cosa pazzesca), nella palestra e soprattutto nella sala per la colazione ed il bar. Un drink, un caffè, qualsiasi cosa prenderà un sapore tutto diverso, visto il panorama.

Il tutto nello stile, impeccabile, tipico del Mandarin, gruppo leader nel mondo dell'hotellerie di lusso.

Inutile dire che riuscire ad ottenere una delle stanze con vista Central Park è in assoluto la scelta migliore per trasformare il viaggio in una vacanza senza tempo e senza fine.