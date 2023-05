Alberi e mare sono tra i protagonisti della filosofia «green» del Forte Village

1000 alberi entro fine 2023 e 1000 kg di plastica entro fine maggio 2023: sono due degli obiettivi che vedono il Forte Village in prima linea per raggiungere una sostenibilità nel più totale rispetto di un impegno che il resort ha deciso di onorare nei confronti del mare, del territorio, della natura e della comunità locale, nella splendida porzione di Sardegna del Sud.

Sono tante le azioni che nel corso degli anni hanno caratterizzato il percorso virtuoso del resort, quali il riciclo dell'acqua, l’impegno costante alla riduzione del consumo energetico, la tutela della biodiversità del suo parco, la gestione dei rifiuti, la politica di gestione degli approvvigionamenti nonchè il sostegno allo sviluppo economico locale.

Il 2023 è cominciato con un impegno ancora più dichiarato nei confronti dell’ambiente e a favore di uno sviluppo sostenibile con due progetti ambientali no-profit:

"1 ANNO, 1000 ALBERI", in collaborazione con la Destination Management Company FA Travel, partner storico del Forte Village non solo per la gestione dei transfer e servizi logistici e l’organizzazione di eventi MICE, ma anche per la variegata proposta di escursioni e visite con guide certificate, fondamentali per far scoprire agli ospiti il meraviglioso territorio sardo.

47.540 kg: l'emissione di CO2 determinata dall'utilizzo di bus, minivan e auto nel 2022, 285 alberi adulti possono assorbire 47.540 kg di CO2 in 1 anno (fonte: Alberea).

L’iniziativa prevede la messa a dimora di 1000 alberi entro la fine del 2023, con un impianto misto di carrubo, olivastro, perastro e mandorlo, di cui i primi 200 sono già stati piantati dal team del Forte Village e di FA Travel con il supporto di Alberea il primo giorno di primavera nella campagna di Ussana (Sud Sardegna). Un’iniziativa importante che contribuirà a creare un polmone verde a beneficio delle future generazioni.

"FISHING FOR LITTER", partito lo scorso maggio in partnership con Ogyre, vede il coinvolgimento diretto dei pescatori locali e l'obiettivo centrato nei giorni scorsi, prima dello scadere dell'anno (maggio 2023), di raccolta di 1000 kg di rifiuti marini.Il progetto si inserisce in una campagna internazionale, che vede l'impegno di pescatori in tutto il mondo per recuperare i rifiuti che rimangono nelle reti durante le attività di pesca in alto mare, differenziati a bordo e consegnati in porto per essere immessi nel sistema di smaltimento.



1 milione di bottiglie di plastica vengono prodotte ogni 60 secondi, pari alla superficie di 2 campi da calcio

450 sono gli anni impiegati da una singola bottiglia per decomporsi, pari a 18 generazioni

11 milioni di tonnellate di plastica, ogni anno, finiscono il loro ciclo di vita in mare, pari al peso di 78.241 balene azzurre(fonte Ogyre)

Questi i numeri che hanno motivato il Forte Village a lanciare il progetto e dare il proprio contributo per preservare la bellezza del suo mare e di quell'acqua che è anche l'elemento principe del suo percorso di talassoterapia unico al mondo.





www.fortevillageresort.com





Ufficio Stampa & Relazioni PubblicheSerena Coda - Enhance srlmobile 338 8899008serenacoda.prconsultant@gmail.com