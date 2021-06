Il museo di Van Gogh ad Amsterdam riapre dopo 171 giorni

«Quando abbiamo saputo che potevamo andare di nuovo al museo, ho detto a mio marito: “Andiamo da Van Gogh”». Dopo 171 giorni di chiusura, il Van Gogh Museum di Amsterdam ha finalmente riaperto le sue porte ai visitatori, il 5 giugno scorso.

In mezzo a una distesa di girasoli, la direttrice Emilie Gordenker ha dichiarato: «Siamo emozionati. Quello che sta succedendo qui, in questo momento, è esattamente quello che volevamo. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri visitatori e abbiamo una nuova grande mostra che siamo molto ansiosi di condividere».





La direttrice Emilie Gordenker (Yassier Jonis)





Here to Stay: Un decennio di straordinarie acquisizioni e le loro storie è il titolo della nuova esposizione, aperta virtualmente a febbraio. Incentrata sulle opere che il museo ha aggiunto alla sua collezione negli ultimi anni, presenta non solo lavori di Vincent Van Gogh ma anche di artisti a lui collegati, suoi contemporanei che negli anni lo hanno ispirato. Tra i 150 dipinti, disegni, stampe, sculture e lettere in mostra, troviamo grandi nomi dell’epoca come Claude Monet, Berthe Morisot, Edgar Degas e Henri de Toulouse-Lautrec. Ma i visitatori potranno anche scoprire opere di artisti meno noti come Henri Guérard e Adolphe Appian.

Le acquisizioni presentate nella mostra sono accompagnate da una serie di storie personali, raccontate da diverse prospettive: quelle di curatori e restauratori, ma anche di collezionisti e di dieci abitanti di Amsterdam, offrendo ai visitatori una nuova visione delle opere d'arte e invitandoli esplicitamente a considerare la propria personale percezione in relazione all'arte – che, come proprietà pubblica, appartiene a tutti noi. Tra questi figura anche il poeta Gershwin Bonevacia che per l’occasione ha scritto un’opera. «Ciò di cui abbiamo bisogno (...) La cultura è la base più importante, la città sta reagendo con creatività, ispirazione e connessione. (…) In questo momento artisti, creativi e conservatori ci offrono una prospettiva, una visione del futuro» ha declamato durante la cerimonia per la riapertura.