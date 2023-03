Il resort che promette una vacanza in stile Robinson Crusoe

II Constance Tsarabanjina è un vero e proprio santuario naturale custodito nell’Oceano Indiano a 40 minuti di barca dall'isola di Nosy Be, a nord del Madagascar. 25 ville eco-chic accolgono gli ospiti direttamente sulla spiaggia a pochi passi dal mare. Il ristorante e il bar con pavimento di sabbia hanno una forte connotazione locale e servono prevalentemente specialità malgasce, pesce fresco e aragoste. Il trattamento di all inclusive permette agli ospiti di trascorrere una vacanza senza pensieri.

Sull’isola bella da guardare, questo il significato della parola Tsarabanjina, la natura si manifesta nella sua essenza più pura e gli ospiti vivono una vacanza indimenticabile secondo la filosofia True by Nature che ispira il gruppo Constance Hotels & Resorts.

Tra il bianco abbagliante delle spiagge e il verde smeraldo della vegetazione tropicale, il turchese delle acque cristalline e le maestose rocce vulcaniche, la magia dell’Africa incontra le atmosfere esotiche dell’Oceano Indiano, regalando ai visitatori una sinfonia di colori e contrasti di rara bellezza, capace di riconnettere l’anima alla natura più autentica.

Constance Tsarabanjina, Madagascar





Quest’isola incastonata tra cielo e mare custodisce una biodiversità unica al mondo e accoglie numerose specie animali e vegetali che qui trovano il proprio habitat ideale per proliferare. Dagli esemplari di uccelli, come le aquile di mare, al più piccolo camaleonte al mondo della lunghezza di un solo centimetro nel suo massimo sviluppo.

Tra le nuove esperienze proposte del resort ci sono i raffinati set up studiati per cene speciali in spot dall’effetto wow: sulla spiaggia, tra le rocce, in collina o sotto una deliziosa pergola chiamata “Nido”. Anche il wellness è stato implementato grazie ad uno spazio dove praticare lo yoga, e ad un’ampia area relax da cui godere di una vista panoramica sulle acque turchesi e le maestose rocce vulcaniche.

Oltre ad abbandonarsi al dolce far niente sulle due spiagge dell’isola, gli ospiti possono scoprire le vivaci profondità dell’Oceano Indiano grazie alle immersioni organizzate dal qualificato centro diving presente in loco e incontrare simpatiche tartarughe e variopinti pesci colorati anche solo facendo snorkelling dalla riva. Non mancano le escursioni in barca: dal birdwatching al pic-nic sull’isola deserta di Ankarea dove vedere maestosi baobab, dalla ricerca delle balene nel canale del Mozambico fino a Nosy Komba per socializzare con i simpatici lemuri.

L’isola sacra, la Love Island, l’isola dei cuori, l’isola della felicità: sono tanti i soprannomi affettuosi dati a Tsarabanjina nel corso degli anni dagli ospiti più affezionati. Ciascuno racchiude l’essenza più pura e l’energia mistica di un luogo unico, che lascia un segno indelebile nel cuore, e crea un legame indissolubile con l’anima delle persone.

