Case vacanza, con Revolut da oggi si affittano con lo sconto

Revolut, l’applicazione finanziaria globale con oltre 20 milioni di clienti in tutto il mondo, ha lanciato «Case», una nuova funzionalità di affitto di case vacanza con cashback, ampliando la sua crescente gamma di servizi di viaggio. Case fa parte di Soggiorni, il servizio di prenotazione di alloggi di Revolut.

Con centinaia di migliaia di case vacanza in tutto il mondo, i clienti Revolut possono prenotare un soggiorno e ottenere fino al 4 per cento di cashback, a seconda del proprio piano Revolut.

Di recente, Revolut ha annunciato che la sua funzione di prenotazione di alloggi Soggiorni ha donato oltre 1,5 milioni di sterline in cashback ai clienti di tutto il mondo. Case si unisce alla suite di servizi di viaggio di Revolut che offre innovazioni di prodotto continue volte a soddisfare le esigenze di viaggio dei clienti, inclusi hotel, assicurazione di viaggio e cambio valuta senza commissioni nascoste.

Aprendo la funzionalità Soggiorni nell’app Revolut, dalla schermata iniziale o dall’hub, i clienti possono prenotare una casa selezionando le date e la posizione e quindi navigando attraverso l’ampia gamma di case disponibili.

È possibile filtrare per trovare tutto ciò di cui si ha bisogno, come le case che accettano animali o quelle con una postazione per il lavoro dedicata, quindi prenotare e pagare in pochi tocchi.

Christopher Guttridge, general manager Lifestyle Products di Revolut, ha dichiarato: «Quando si tratta di viaggiare, sappiamo che le esigenze dei nostri clienti sono in evoluzione. Grandi o piccoli, economici o più costosi, case locali o hotel chic: i nostri clienti vogliono prenotare qualsiasi tipo di soluzione, tutto in un unico posto. Che si tratti di nomadi digitali che lavorano all’estero, famiglie numerose che viaggiano insieme o coppie in cerca di una casa lontano da casa, siamo lieti di aggiungere Case alla nostra superapp globale per offrire case, hotel e ostelli con un cashback semplice».