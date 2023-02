La casa de «Il fantasma dell’Opera» è su Airbnb

Le note di The Music of the Night tornano ad animare il luogo che ha ispirato uno dei romanzi e successivamente dei musical più longevi e amati al mondo, Il fantasma dell’Opera.

Per celebrarne il ritorno in scena in ben 15 paesi nel 2023, tra cui un gran finale a Broadway, i fan(tasmi) potranno seguire le orme del Fantôme e prenotare una notte nello straordinario mondo sotterraneo dove tutto ebbe inizio: la storica Opéra Garnier di Parigi.

Per la prima volta, uno dei luoghi più esclusivi del teatro, il Palco d'Onore, è stato trasformato in una maestosa camera da letto, dove gli ospiti trascorreranno un soggiorno degno dei misteri e dello splendore architettonico del Palais Garnier. Inoltre, potranno esplorare l'iconico edificio e visitare il vero lago sotterraneo, dimora del Fantasma, descritto nel famoso romanzo.

Le persone interessate possono richiedere di prenotare il soggiorno a partire da mercoledì 1 marzo 2023 alle 18:00 su airbnb.com/opera. Il soggiorno di una notte avrà luogo domenica 16 luglio 2023 al costo 37 euro in onore del numero rappresentativo del Palco d'Onore. Che il sogno abbia inizio!