500 droni illuminano il 30° compleanno di Disneyland Paris (il video esclusivo)

Ricordo ancora come fosse ieri il mio primo viaggio a Disneyland Paris. Era sabato 13 giugno del 1992, il giorno del mio compleanno. Il parco dei divertimenti aveva aperto i battenti da poche settimane (è stato inaugurato il 12 aprile 1992, ndr). Io compivo esattamente 25 anni. Non proprio un bambino direte voi. Eppure, appena varcata la soglia d'ingresso, entrato nella Main street Usa con vista sul Castello, quello che apre ogni film firmato Disney, mi accadde qualcosa. Sono tornato indietro nel tempo, mi sono sentito bambino e mi sono fatto prendere dalla magia Disney. Mi sembrava di essere diventato un protagonista di un cartone animato. Ero andato (in treno) a Parigi con amici coetanei, tutti attirati dalla cosa più americana e più sognata dell'epoca: un parco divertimenti, calato in un ambientazione. E non c'era bisogno di prendere un aereo e sorvolare l'Oceano per visitarlo.

Sono passati 30 anni da quel giorno del 1992. Ora di anni ne ho 55 e ho un figlio di 8 anni cresciuto a pane e Disney, supereroi e film in streaming visti sulla smart tv grazie alla app Disney+. E quando ho varcato la soglia del parco ho provato la stessa emozione. Dall'espressione di mio figlio ho capito che anche lui era in preda allo stupore. Chissà se anche lui ci tornerà tra 30 anni. Chissà cosa vedra il suo di figlio. Saranno i colori, l'ambientazione, i suoni. Ma la magia Disney si respira ancora e forse anche di più. Anche grazie ai passi avanti enormi che ha fatto la tecnologia.

Basti pensare che per celebrare i 30 anni il parco ha realizzato uno spettacolo ricco di effetti speciali che, da solo, vale il viaggio a Parigi. Se cliccate il video in questa pagine potrete vedere quello che il cronista di Panorama ha potuto vivere in anteprima: quando la sera arriva, si alzano in cielo 500 droni illuminati in uno spettacolo immersivo, con un sound potente con proiezioni ed effetti pirotecnici e luminosi ad alta tecnologia. Difficile spiegare la sensazione. Come detto, va vissuta dal vivo, ma le immagini che trovate allegate a questo articolo rendono molto l'idea. I droni volteggiano illuminati ad altissima velocità ed eseguono un'incredibile coreografia incentrata su Capitan America, Capitan Marvel, Scarlet Witch e Shang- Chi come protagonisti principali. Lo spettacolo si intitola Avengers: Power the Night e si tiene all’interno del Parco Walt Disney Studios (va in scena dal 28 gennaio fino all'8 maggio 2023).





Lo spettacolo di droni - Avengers: Power the Night

Registi, designer di effetti speciali, lighting designer e motion designer: sono diversi i Cast Member di Disneyland Paris che hanno messo a disposizione il loro know-how e la loro creatività per sviluppare questo progetto esclusivo. Le musiche dello spettacolo saranno ispirate alle colonne sonore originali dei film Marvel, in versioni appositamente riorchestrate e registrate nei leggendari Abbey Road Studios di Londra da un'orchestra sinfonica composta da oltre 70 musicisti. Per rendere tutto ancora più magico i proiettori laser utilizzati si basano su una tecnologia a basso consumo energetico e offrono uno spettacolo abbagliante. Con l’Avengers Campus, il Disney Hotel New York - The Art of Marvel e il nuovissimo spettacolo notturno di droni, Disneyland Paris è l’unico posto in Europa dove i fan Marvel possono vivere un'esperienza insieme ai Supereroi preferiti. E a rimanere stupito e col fiato sospeso non è stato solo il bambino di 8 anni che era con me, ma anche io stesso.





lo spettacolo notturno Disney Dreams!

Ma i droni non sono l'unica novità delle celebrazioni dedicate ai 30 anni di Disneyland Parigi. Dal 12 Aprile 2023, infatti, torna lo spettacolo notturno Disney Dreams!, uno degli spettacoli più amati a Disneyland Paris dal giorno della sua apertura. Si tratta di un’occasione perfetta per i visitatori di riscoprire questa creazione unica e per le nuove generazioni di scoprire questo spettacolo iconico. Guidati dall'ombra di Peter Pan, gli spettatori scoprono alcune delle più belle storie Disney proiettate sul Castello della Bella Addormentata nel Bosco al ritmo delle musiche iconiche: dalla Bella e la Bestia al Gobbo di Notre Dame, passando per Il Re Leone, Rapunzel, Ratatouille e molte altre. Anche questo spettacolo notturno combina tecnologie all'avanguardia, proiezioni mozzafiato, laser e spettacolari getti d'acqua con sensazionali fuochi d’artificio per una vera e propria esplosione di colori. Grazie alla tecnologia di mappatura, il Castello della Bella Addormentata nel Bosco si trasforma: le sue torrette sembrano ruotare e le sue mura ondeggiare davanti agli occhi. L'edizione 2023 di Disney Dreams! sarà ancora più spettacolare, grazie all'innovativa tecnologia LED sulle torrette del Castello della Bella Addormentata. Dopo il recente rimodernamento delle installazioni tecniche, compresa quella di proiettori laser a bassa energia, si consumerà il 50 per cento in meno di energia rispetto alle apparecchiature precedenti, garantendo comunque uno spettacolo visivo mozzafiato.

A partire dall'estate 2023, i visitatori del Parco Walt Disney Studios potranno scoprire un nuovo spettacolo nello Studio Theater Pixar. Lo spettacolo racconterà di come la musica e l'amicizia uniscono tutti e combinerà tecnologie sceniche innovative, effetti di luce, coreografie e, naturalmente, la musica dei film Pixar.

Dopo la chiusura per ristrutturazione, una delle attrazioni più gioiose ed amate, riaprirà le sue porte nella primavera del 2023. It's a small world, un’imperdibile crociera per le famiglie situata fin dall'apertura di Disneyland Paris nel 1992 nel cuore di Fantasyland, porterà in viaggio intorno al mondo sulle note di una delle canzoni più iconiche dei Parchi Disney. Da quasi 60 anni, nei parchi Disney di tutto il mondo, questa attrazione accompagna i visitatori in un viaggio attraverso centinaia di bambole (Audio-Animatronics) vestite con i costumi locali, che cantano tutte insieme la canzone "It's a small world". Un emozionante inno alla fratellanza universale creato per un'attrazione amatissima dal pubblico di tutto il mondo. Fin dalla sua apertura all'Esposizione Universale di New York del 1964, "It's a small world" ha stupito più di 1 miliardo di visitatori nei Parchi Disney di Anaheim, Orlando, Tokyo, Parigi e Hong Kong.

Uno sguardo al futuro. Il Gran Finale del 30° Anniversario e l’apertura del Campus Marvel Avengers e del Disney Hotel New York - The Art of Marvel sono i primi passi della grande trasformazione intrapresa da Disneyland Paris nel corso degli ultimi anni. Prossimamente vedranno la luce altri progetti su larga scala, come la ristrutturazione del Disneyland Hotel e la trasformazione del Disney Village. Un'area tematica ispirata a Frozen (foto sotto) sarà invece creata all’interno del Parco Walt Disney Studios rendendo così il Parco ancora più grande ed immersivo.







la nuova area Frozen che sarà realizzata Disneyland Paris