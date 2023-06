All’esterno delle stazioni da Roma a Milano da diversi giorni ci sono oramai lunghissime code di viaggiatori in attesa di un taxi, diventati oramai introvabili quasi come i biglietti del concerto dei Coldplay dell’altra sera a San Siro.



File interminabili dove cresce la tensione che poi inevitabilmente si sfoga e sfocia in rete e sui social che raccolgano tutta la rabbia di chi è costretto a sostare sotto al sole in cerca di un taxi per andare a un appuntamento di lavoro o, semplicemente, per tornare a casa.

È taxi, e per diverse ragioni non poteva essere altrimenti, la keyword di questa settimana.

Il sentiment incassato dalla parola scelta per immergerci nelle discussioni digitali in quest’ultimo week di giugno, ha un valore negativo che sfiora il 60% in Rete. Una percentuale che tutto sommato poteva essere ancora peggiore. La quota più consistente di parlato sul tema “taxi”, ancora una volta, si è sviluppato su Facebook – con una fetta che arriva al 61,08%, mentre è da sottolineare, considerando la differenza di pubblico da una piattaforma all’altra, come poco meno del 10% del dibattito è stato assorbito da Twitter, qui scandagliando in profondità, è interessante soffermarsi su alcune delle emoji utilizzate con maggior frequenza dagli iscritti e dai follower per postare o commentare il loro nervosismo.

Compare ovviamente l’emoji del taxi giallo, l’orologio da polso per segnalare la lunghezza delle attese, l’emoji per telefono per le chiamate ai vari call center e altre che raccontano, senza bisogno di particolari didascalie, lo spettro ampio dei sentimenti dei viaggiatori.

Infine, per completare l’analisi dell’ascolto delle discussioni digitali generate dalla keyword taxi negli ultimi sette giorni, ma anche per avere così uno spaccato delle città italiane, dove per ragioni evidenti e comprensibili, la “carestia” si è manifestata con virulenza, ecco come la cartina dello Stivale ci mostra le due regioni con più tweet. Sono il Lazio, in testa, e subito dopo, la Lombardia, quindi di converso Roma e Milano, le regioni e le città dove gli utenti hanno tuittato e commentato più che altrove la keyword “taxi”. A riprova, che è qui più che nelle altre città e regioni, la struttura socio-economica del territorio ha ancora necessità di questo tipo di servizio al pubblico.