Caronte sta per rimpiazzare Cerbero. I due anticicloni africani, con il caldo afoso e le temperature in crescita, stanno rendendo le nostre giornate estive più complicate del previsto. Una situazione destinata però nei prossimi giorni a diventare ancor più difficile, in quanto dopo la prima ondata che dura già qualche settimana, i meteorologi hanno già annunciato che da questo fine settimana bisogna aspettarsi picchi più elevati, anche superiori ai 40°.

Allora, per preparaci a fronteggiare nel migliore dei modi le temperature roventi che ci attendono fuori cosa, la keyword di ascolto non poteva che essere questa settimana “caldo”.









Negli ultimi sette giorni, gli italiani che si collegati in Rete hanno utilizzato la nostra chiave di ricerca “caldo” ben 32.310 volte e come mostra la linea temporale delle discussioni il picco del dibattito c’è stato negli ultimi due giorni in coincidenza della pubblicazione delle notizie sull’arrivo del nuovo anticiclone dall’Africa, che come detto, ci regalerà un ulteriore innalzamento delle temperature. In attesa dunque che Caronte si prenda i picchi del termometro e spinga al massimo i condizionatori, l’atteggiamento online degli utenti vira verso un sentiment sostanzialmente negativo.









Infatti, la keyword “caldo” ha incassato il 53,21% di mood negativo a cui fa solo parzialmente da contrappeso un sentiment a favore che non supera neanche il 37%. Quindi, un italiano su due sembra essere preoccupato per l’arrivo delle nuove ondate di calore che ci attendono.









A fornici una fotografia realistica degli atteggiamenti manifestati online dagli utenti che si sono relazionati con la nostra chiave ricerca è ancora una volta la “nuvola” delle emoji che sono state utilizzate più frequentemente per postare o commentare le discussioni. Tra le diverse faccine spicca bene quella rossa “accaldata e sudata”, ma se guardiamo con la dovuta attenzione troveremo in questo quadro di realtà digitale anche il termometro, un bel fuoco simbolo del caldo di questi giorni e il richiamo all’icona SOS, da utilizzare in caso di emergenza o quando siamo in pericolo.