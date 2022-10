Xiaomi 12T Pro, il cameraphone con cam da 200 megapixel

Avanti tutta su tutti i fronti. La direzione e gli investimenti di Xiaomi per il mercato europeo sono chiari e ingenti e la sventagliata di prodotti mostrati al BMW Welt di Monaco di Baviera sono l'ulteriore conferma che il brand di Pechino vuole salire di livello nel ramo smartphone, ma anche conquistare le case dei quasi 450 milioni di cittadini europei. Ecco perciò che nella presentazione in terra teutonica passano in rassegna tanti dispositivi dedicati alla pulizia, all'intrattenimento e al fitness.

Le novità per la smart home

C'è il Robot Vacuum X10+ con la stazione smart che svuota in automatico lo sporco e il mop per lavare i pavimenti che evita da solo i tappeti e gli altri oggetti che incontra sul percorso, c'è il primo aspirapolvere a secco e umido sviluppato in due modelli nei laboratori cinesi, Truclean W10 Wet Dry Vacuum nelle versioni Ultra e Pro che aspirano, lavano e lucidano e si differenziano per modalità d'azione e spazzole integrate. Nell'ampio catalogo Xiaomi ci sono da tempo tv sempre più affidabili nel rapporto tecnologia-design, che ora si arricchiscono della serie Q2, tre modelli di fascia alta da 50, 55 e 65 pollici con risoluzione 4K Ultra-HD, Google TV, sensori di luce ambientale e capacità di regolare l'immagine in base alla luminosità dell'ambiente.

Tablet e smart band

Per quanto in discesa dopo i fasti di un tempo, i tablet restano un'alternativa valida per famiglie in cerca di un dispositivo che unisce compattezza e mobilità. Per questo Xiaomi ne rilancia le azioni con il Redmi Pad, tavoletta con schermo da 10,61 pollici, quattro altoparlanti con Dolby Atmos e certificazione SGS per la riduzione dell'affaticamento della vista (elemento interessante per genitori che guardano a un tablet più che al televisore per far vedere cartoni animati e contenuti ad hoc ai propri figli). L'elenco delle novità include anche la Smart Band 7 Pro, potenziale compagno di viaggio quotidiano per monitorare il sonno e le attività sportive che spicca per il display da 1,64 pollici e l'autonomia di 12 giorni, oltre che i per i cinturini bicolori che accontentano le mire dei più modaioli.

La lunga durata è la peculiarità più significativa dei Redmi Buds 4 e 4 Pro, i due modelli di auricolari che grazie alla custodia promettono 30 e 36 ore di autonomia, con 60 e 120 minuti di utilizzo a fronte di una ricarica di 5 minuti. Dotati della modalità a doppia trasparenza per non perdere il contatto uditivo con l'ambiente circostante, contano entrambe sulla cancellazione del rumore, con i Pro che sfruttano tre microfoni rispetto ai due dei Redimi Buds 4.

Xiaomi 12T Pro





Smartphone: ecco la serie 12T

L'albero di Xiaomi che si riempie di foglie conta su un giardino ormai molto esteso, che si erge su solide fondamenta, rappresentate dagli smartphone. L'azienda fondata e guidata da Lei Jun ha guadagnato campo in maniera costante negli ultimi anni diventando il terzo produttore su scala globale dietro Samsung e Apple. Con una quota di mercato pari al 13,8%, nel secondo trimestre dell'anno i cinesi hanno tallonato Apple per unità vendute. La proposta di terminali di ottimo livello con prezzo aggressivo resta un segno distintivo del marchio (in particolare con il brand Redmi), mentre Xiaomi ha circoscritto il campo alla fascia medio-alta presidiando il mercato con fin troppi modelli. Un modo per incrementare la visibilità e soddisfare le diverse esigenze dei consumatori, come dimostra la convivenza tra la serie Xiaomi 12 e 12T. La prima è arrivata sul mercato sei mesi fa, la seconda arriva ora con due telefoni identici per schermo e batteria ma diversi in tutto il resto.

Il più quotato della coppia è Xiaomi 12T Pro, che conta sul processore Snapdragon 8+ Gen 1 (sul 12T base c'è un chip MediaTek Dimensity 8100-Ultra), sistema audio Harman Kardon e un comparto fotografico con una camera principale da 200 megapixel che fanno impressione a livello numerico. Detto che la corsa ai megapixel dei vari brand è spesso un elemento di marketing perché poi a far la differenza è il sistema fotografico nella sua interezza, con il processo di elaborazione delle immagini e le funzionalità per migliorare lo scatto, Xiaomi si è affidata a un sensore da 1/1,22’’ con zoom 2x integrato che insieme agli algoritmi di intelligenza artificiale consente di scattare foto con messa a fuoco rapida per ottenere immagini nitide anche in ambienti poco luminosi.

Risultati agevolati dalle diverse modalità presenti nell'app fotocamera: Notte, Pro, Ritratti e Documenti che ritaglia immagini su misura (oltre a doppio video, slow-motion, time lapse, panorama). Per gli scatti di soggetti in movimento c'è Ultra Burst, che scatta 30 foto al secondo per non perdere l'attimo da cogliere, mentre ProCut consente di sbizzarrirsi con effetti creativi per modificare l'immagine. A completare l'assetto c'è un ultra-grandangolo da 8MP, una lente macro da 2MP e la fotocamera frontale da 20MP. Profilo identico a Xiaomi 12T, che si differenzia nella camera principale da 108MP.

Per un'ampia fetta di appassionati le potenzialità di scatto sono il fattore preminente nella scelta dello smartphone, mentre altri guardano allo schermo e all'autonomia (oltre al budget, ovviamente). Su quest'ultimo punto la serie 12T non ha nulla da invidiare agli altri: batteria da 5000 mAh per una durata superiore alle 13 ore e sistema di ricarica rapida HyperChange da 120W, che completa il ciclo 0-100% in 19 minuti. Quanto al display, i due modelli montano un pannello Amoled da 6,67 pollici con frequenza d'aggiornamento a 120 Hz, mentre il retro smerigliato riduce le impronte digitali sul pannello posteriore.

Disponibile nelle colorazioni nere, blue e grigio, Xiaomi 12T Pro è in vendita a 899,90 euro nella versione da 12GB di ram e 256GB di storage: prezzo ribassato di 50 euro per la versione con 8GB di ram e identica quantità di memoria interna. Xiaomi 12T arriva negli stessi colori a 649,90 euro nella configurazione 8GB+256GB e 599,90 euro per il modello 8GB+128GB. Tante le promozioni per gli acquirenti della prima ora. Fino al 21 ottobre Xiaomi 12T sarà proposto a 649,90 euro in bundle con un prodotto a scelta tra Mi Smart Air Fryer 3.5L, Redmi Buds 4 Pro, Xiaomi Smart Pet Food Feeder, mentre il Pro con il minimo di ram si potrà prendere a 849,90 euro in bundle con Redmi Pad. Solo su Amazon, allo stesso prezzo, c'è la stessa accoppiata ma con il modello con il massimo di ram.