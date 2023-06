Quanti passi avanti per Wear OS 4: ecco le migliori novità annunciate da Google

Durante il recente Google I/O 2023 la casa di Mountain View ha presentato ufficialmente la nuova versione del suo sistema operativo dedicato ai wearable, ossia Wear OS 4. Attualmente risulta disponibile solo per gli sviluppatori, ma possiamo già parlare delle novità in arrivo, alcune delle quali riguardanti l'interfaccia utente, che sarà rinnovata secondo le linee guida del Material You.



Le novità di Wear OS 4 svelate da Google

Nel keynote principale del Google I/O 2023 sono state svelate tante novità, a partire dallo smartphone di fascia media Google Pixel 7a, dal pieghevole Google Pixel Fold e dal tablet Google Pixel Tablet. Non solo hardware però, perché l'azienda ha parlato dei cambiamenti in arrivo lato Intelligenza Artificiale e delle novità per Google Maps, Google Foto, Bard, Google Chrome, la suite Workspace, Matter e tanto altro (qui potete trovare un riepilogo di tutte le novità dell'evento). Google ha poi rilasciato la Beta 2 di Android 14, aprendo il programma di test ad alcuni produttori di terze parti, e ha svelato le novità per Android Auto, Android Automotive, Android TV, Google TV e Wear OS. Il sistema operativo dedicato agli indossabili arriva alla versione 4 e si prepara ad accogliere tanti cambiamenti. Per ora non ci sono indicazioni precise sulle tempistiche di rilascio di Wear OS 4 per tutti, ma possiamo iniziare a scoprire alcune delle novità.

Con la nuova versione sono in arrivo entro la fine dell'anno tante nuove app, con diversi passi avanti: la prossima versione di Google Home (i primi passi sono già stati fatti) consentirà ad esempio di controllare chi ha suonato al campanello Nest direttamente dal polso, ma anche di sbloccare la porta da remoto; gli utenti potranno inoltre rispondere rapidamente alle e-mail su Gmail e controllare i propri impegni con l'app Google Calendar. Anche WhatsApp avrà una sua nuova app per Wear OS 4, ed è già disponibile una prima versione beta per Wear OS 3. Grazie a quest'ultima, si potrà avviare una nuova conversazione, rispondere ai messaggi con la voce e rispondere alle chiamate, senza la necessità di tirare fuori lo smartphone dalla tasca. Google ha parlato poi delle app di Spotify e Peloton, con le quali si potrà ascoltare la musica o i podcast direttamente dagli smartwatch compatibili, magari durante gli allenamenti.

La prossima versione del sistema porterà sugli smartwatch il supporto ai colori dinamici dello stile Material You, a partire dalle impostazioni rapide. In più, a quanto pare, i tiles potranno essere animati: Google ha rilasciato la versione 1.2 della libreria Jetpack Tiles, che consente agli sviluppatori di aggiungere delle animazioni ai tiles, che sono in sostanza l'equivalente dei widget. Sembra poi che risulterà più semplice eseguire uno screenshot, come si può notare dalla funzione nella categoria "Gesti" già apparsa nella release dedicata agli sviluppatori. Senza dimenticare i miglioramenti di Health Connect, che da Android 14 dovrebbe essere integrato a livello di sistema, con passi avanti per gli indossabili compatibili.

Le novità di Wear OS 4 annunciate per ora da Google comprendono anche diversi cambiamenti sotto al cofano: la casa di Mountain View ha intenzione di migliorare l'efficienza energetica del sistema operativo, portando verso un'autonomia superiore, ma anche di portare nuove e migliorate funzionalità per l'accessibilità (con un'esperienza di sintesi vocale più veloce e affidabile) e il supporto per backup e ripristino. L'azienda ha inoltre lanciato in collaborazione con Samsung il nuovo Watch Face Format, con il quale sviluppatori e designer potranno creare quadranti di qualità ed efficienti dal punto di vista energetico. A proposito di Samsung, possiamo già anticipare quali saranno i modelli a ricevere Wear OS 4 con One UI Watch 5, in breve i migliori smartwatch in circolazione: a meno di sorprese, si tratterà di Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic, Galaxy Watch5, Galaxy Watch5 Pro e, ovviamente, della serie Galaxy Watch6, in arrivo probabilmente quest'estate insieme ai pieghevoli Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5.

Questo è tutto quello che sappiamo finora sulle novità di Wear OS 4. Nelle prossime settimane la casa di Mountain View fornirà ulteriori dettagli sullo sviluppo.

Info: tuttoandroid.net