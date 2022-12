I nuovi smartphone Xiaomi 13 sono ufficiali: presto il lancio internazionale

La serie Xiaomi 13 sta arrivando: dopo un primo rinvio causato probabilmente dalla carenza di chip, la presentazione in oriente è avvenuta l’11 dicembre 2022. I protagonisti sul palco sono stati Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, i nuovi flagship della casa che presto, a inizio 2023, arriveranno anche in Europa e in Italia. Vediamo quindi tutto ciò che c’è da sapere su Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro.



Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro: le specifiche tecniche

Il cuore di Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro è principalmente lo stesso: le indiscrezioni ci avevano visto giusto dato che si tratta della nuova punta di diamante di casa Qualcomm, ossia lo Snapdragon 8 Gen 2. Al fianco del SoC ci sono memorie RAM LDDDR5X (8 o 12 GB in base al modello) e memorie interne UFS 4.0 (da 128 o 256 GB). Frontalmente i display saranno ovviamente diversi tra la versione liscia e Pro: Xiaomi 13 conta infatti su uno schermo piatto E6 AMOLED da 6,36 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate di 120 Hz, mentre il fratello maggiore su un pannello curvo da 6,73 pollici con risoluzione 2K (sempre con refresh rate di 120 Hz). Entrambi una luminosità di picco di 1900 nit, perfetta per un’ottima visibilità sotto la luce del sole.

Anche il comparto fotografico è una discriminante tra i due. Xiaomi 13 dispone infatti di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX800 da 50 MP, affiancato da un sensore per gli scatti ultra-grandangolari da 12 MP e da un teleobiettivo da 10 MP. Xiaomi 13 Pro invece si spinge decisamente oltre e offre una tripla fotocamera con sensore principale Sony IMX989 da 50 MP, un sensore per gli scatti ultra-grandangolari Samsung JN1 da 50 MP e un teleobiettivo da 50 MP (sempre con sensore Samsung JN1).

Mettendo un po' di ordine ecco le schede tecniche dei due smartphone.

Scheda tecnica Xiaomi 13

display E6 AMOLED da 6,36 pollici Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

8/12 GB di RAM LPDDR5X e 128/256 GB di memoria interna UFS 4.0

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX800 da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP

fotocamera anteriore integrata con foro centrale nel display

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC, GPS e porta USB Type-C

certificazione IP68 contro acqua e polvere

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W, wireless da 50 W e inversa da 10 W

sistema operativo: Android 13 con MIUI 14

Scheda tecnica Xiaomi 13 Pro

display curvo E6 AMOLED da 6,73 pollici 2K con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

8/12 GB di RAM LPDDR5X e 128/256 GB di memoria interna UFS 4.0

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX989 da 50 MP, ultra-grandangolare Samsung JN1 da 50 MP e teleobiettivo da 50 MP con Samsung JN1

fotocamera anteriore integrata con foro centrale nel display

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC, GPS e porta USB Type-C

certificazione IP68 contro acqua e polvere

batteria da 4820 mAh con ricarica rapida cablata da 120 W, wireless da 50 W e inversa da 10 W

sistema operativo: Android 13 con MIUI 14

dimensioni: spessore di 8,38 mm e 229 g di peso

Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro saranno commercializzati con Android 13 e la personalizzazione MIUI 14. Il nuovo sistema operativo è stato presentato proprio insieme ai due smartphone e punta a un minore utilizzo della memoria riducendo ulteriormente il numero di app non disinstallabili. L'azienda stessa ha dichiarato di aver ridotto lo spazio occupato dalla MIUI del 23% rispetto alla precedente versione. Offrirà poi maggiori possibilità di personalizzazione (aiutata, in questo, da Android 13), la facoltà di copiare testi dalle immagini, miglioramenti per la privacy e la stabilità complessiva del sistema, semplificazioni per la connessione dello smartphone a cuffie, tablet, smart TV e non solo, passi avanti per l'assistente Mi AI e tanto altro.

Quando arriveranno i nuovi Xiaomi 13 in Italia

L’azienda al momento non ha comunicato una possibile finestra di lancio dei due nuovi smartphone per il mercato italiano tuttavia Lei Jun, CEO di Xiaomi, ha annunciato su Twitter di essere già pronti per un lancio internazionale. È probabile, dunque, che ciò avverrà entro i primi 2-3 mesi del 2023, anche e soprattutto per non lasciarsi scappare l’occasione di essere fra i primi a proporre, su smartphone commerciali, il nuovo processore di punta di Qualcomm. Una sfida che potrebbe essere combattuta sul tempo anche con i nuovi Samsung Galaxy S23 e Samsung Galaxy S23 Ultra.

Info: tuttoandroid.net