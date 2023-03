La nuova fascia media Samsung è qui: ecco Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G

Dopo settimane di indiscrezioni, ecco che finalmente sono stati ufficializzati i due smartphone di fascia media più attesi di questa prima parte del 2023 di Samsung: stiamo parlando di Samsung Galaxy A54 5G e di Samsung Galaxy A34 5G, due prodotti che vanno ad allargare la più recente "generazione", che già comprende Galaxy A14, Galaxy A14 5G, Galaxy A04 e Galaxy A04s, presentati gli scorsi mesi. Scopriamo tutto sui due nuovi smartphone Android, tra specifiche tecniche, design, funzionalità e prezzi di vendita.



Exynos 1380 e display Infinity-O per Samsung Galaxy A54 5G

Partiamo da Samsung Galaxy A54 5G, uno smartphone che diventa leggermente più compatto rispetto al diretto predecessore, pur mantenendo la capiente batteria da 5000 mAh, compatibile con la ricarica rapida cablata da 25 W. Lo schermo è un AMOLED Infinity-O da 6,4 pollici con risoluzione Full-HD+, luminosità fino a 1000 nit e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz: le cornici risultano simmetriche e sono "accompagnate" da un piccolo foro che integra la fotocamera anteriore da 32 MP. Restando sul comparto fotografico, c'è un bel cambiamento rispetto al modello dello scorso anno: oltre alla già citata fotocamera anteriore, a bordo prende posto una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con PDAF e OIS, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e sensore macro da 5 MP.

Non ci siamo scordati di parlare del chipset proposto quest'anno da Samsung: Galaxy A54 5G può contare sul SoC Exynos 1380 octa-core a 5 nm, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna, espandibile con microSD fino a 1 TB. Il nuovo "cuore" è caratterizzato da una CPU octa-core a doppio cluster che si affida a quattro core prestazionali (Cortex-A78 a 2,4 GHz) e quattro core di efficienza (Cortex-A55 a 2 GHz), e dalla GPU Mali-G68 MP5a 950 MHz. Lato connettività lo smartphone è piuttosto completo, con 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC e porta USB Type-C. Non mancano doppio speaker per l'audio stereo, certificazione IP67 contro acqua e polvere e lettore d'impronte digitali di tipo ottico integrato nel display.

Ecco la scheda tecnica completa di Samsung Galaxy A54 5G:

display Super AMOLED da 6,4 pollici a risoluzione Full-HD+ (2340 x 1080 pixel), con refresh rate fino a 120 Hz, luminosità fino a 1000 nit, Vision Booster e lettore d'impronte ottico integrato

SoC Samsung Exynos 1380 a 5 nm con CPU octa-core e GPU Mali-G68 MP5

8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.8) con PDAF e OIS, sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2) con angolo di visione a 123° e sensore macro da 5 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 32 MP (f/2.2)

connettività 5G dual SIM (nano-SIM), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C

audio stereo con doppio speaker

certificazione IP67 contro acqua e polvere

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata a 25 W

sistema operativo: One UI 5.1 basata su Android 13

dimensioni e peso: 158,2 x 76,7 x 8,2 mm, 202 g

Quest'anno Samsung ha voluto uniformare la sua gamma di prodotti a livello di design. Galaxy A54 5G offre una parte posteriore simile, a livello visivo, a quella del flagship Samsung Galaxy S23, con tre obiettivi disposti verticalmente e incastonati direttamente nella scocca. A cambiare sono le colorazioni: lo smartphone viene proposto nelle varianti Awesome Graphite, Awesome White, Awesome Violet e Awesome Lime.

Samsung Galaxy A34 5G si affida al MediaTek Dimensity 1080

Contrariamente a quanto si possa pensare dal nome, Samsung Galaxy A34 5G è uno smartphone più grande del modello che abbiamo appena visto. Il motivo principale risiede naturalmente nello schermo, che in questo caso è un AMOLED da 6,6 pollici, sempre a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 120 Hz e lettore d'impronte di tipo ottico integrato. Mentre la parte posteriore è quasi identica a quella di Galaxy A54 5G, frontalmente abbiamo un display con notch a goccia che include la fotocamera da 13 MP.

Il resto del comparto fotografico vede una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP con OIS, sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore macro da 5 MP per gli scatti ravvicinati. In questo modello Samsung ha deciso di abbandonare i chipset della serie Exynos per affidarsi a MediaTek: a bordo abbiamo infatti il SoC MediaTek Dimensity 1080 a 6 nm, con una CPU octa-core (due Cortex-A78 a 2,6 GHz e sei Cortex-A55 a 2 GHz) e una GPU Mali-G68 MC4, affiancato da 6 o 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna (espandibile con microSD).

Purtroppo, niente connettività Wi-Fi 6, ma abbiamo comunque 5G dual SIM, Wi-Fi 5, GPS, NFC, USB Type-C, certificazione IP67, doppio speaker con audio stereo e una batteria da 5000 mAh compatibile con la ricarica rapida cablata da 25 W.

Ecco la scheda tecnica completa di Samsung Galaxy A34 5G:

display Super AMOLED da 6,6 pollici a risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080 pixel), con refresh rate fino a 120 Hz, Vision Booster e lettore d'impronte ottico integrato

SoC MediaTek Dimensity 1080 a 6 nm con CPU octa-core e GPU Mali-G68 MC4

6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP (f/1.8) con AF e OIS, sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) con angolo di visione a 123° e sensore macro da 5 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 13 MP (f/2.2)

connettività 5G dual SIM (nano-SIM), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C

audio stereo con doppio speaker

certificazione IP67 contro acqua e polvere

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata a 25 W

sistema operativo: One UI 5.1 basata su Android 13

dimensioni e peso: 161,3 x 78,1 x 8,2 mm, 199 g

Esattamente come il fratello più "grande" (non per dimensioni), lo smartphone viene lanciato con la One UI 5.1 basata su Android 13. Si tratta della versione più recente del sistema operativo, nell'attesa di mettere le mani su Android 14, attualmente in Developer Preview e in arrivo in versione stabile entro la fine dell'estate. Galaxy A34 5G viene proposto nelle colorazioni Awesome Graphite, Awesome Silver, Awesome Violet e Awesome Lime.

Prezzi e uscita di Samsung Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G

Samsung Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G sono già disponibili all'acquisto sul sito ufficiale e presso i principali rivenditori, Amazon compresa, nelle colorazioni Awesome Graphite, Awesome Violet, Awesome Lime, Awesome White (A54) e Awesome Silver (A34). I prezzi consigliati sono i seguenti:

Samsung Galaxy A54 5G: 8-128 GB a 499,90 euro 8-256 GB a 569,90 euro

Samsung Galaxy A34 5G: 6-128 GB a 399,90 euro 8-256 GB a 469,90 euro



Info: tuttoandroid.net