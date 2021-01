La raccolta differenziata diventa più semplice con Alexa e A2a

«Alexa, dove butto la mascherina?» L'altoparlante intelligente targato Amazon viene in aiuto ai cittadini che incontrano difficoltà nello smaltire correttamente i rifiuti.

La nostra quotidianità è irrimediabilmente cambiata e per quanto ci si auspichi di «tornare alla normalità», mascherine, gel igienizzante, guanti e altri accessori sono diventati oggetti fondamentali. Altrettanto fondamentale è smaltirli in modo corretto. Grazie alla collaborazione con A2A, Alexa oggi sa dare risposta a qualsiasi domanda riguardante la raccolta differenziata. Le informazioni sono disponibili per tutti i cittadini di Milano e di altri 11 comuni dell'area metropolitana milanese - dove opera Amsa - e per Brescia, Bergamo, Como e altri 68 comuni, dove invece opera Aprica.

I cittadini residenti in queste aree riceveranno informazioni localizzate a seconda del comune in cui si trovano e delle diverse regole stabilite rispetto alla raccolta dei rifiuti. Nel caso in cui il cittadino risieda al di fuori di quest'area, Alexa fornirà comunque un suggerimento basato sulle indicazioni fornite da A2A, ad esempio rispondendo che il sacchetto del pane solitamente va buttato nel contenitore della carta e il flacone del detersivo insieme con gli imballaggi in plastica.

Sì, perché il servizio offerto da Alexa non si limita allo smaltimento dei "nuovi" rifiuti, ma risponde anche a ogni tipo di domanda. Non sai come smaltire il cartone della pizza, una lattina oppure l'olio usato per la frittura? Basta chiedere al vostro apparecchio, oppure visitare la sezione «Dove lo butto» presente sul sito ufficiale di Amsa.

Tra le domande più frequenti - e molto attuale in questo periodo di delivery - troviamo dove buttare il cartone della pizza. Quest'ultimo si può smaltire nei cassonetti per la raccolta di carta e cartone se non sono presenti residui di cibo, mentre va spezzettato e buttato nell'umido se unto.