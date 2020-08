Tecnologi e ricerca italiane dietro due prodotti unici anti Covid-19

Ci sono intere nottate di studio e di ricerca dietro il prototipo della prima colonnina igienizzante per le persone, l'unica al mondo che esclude il viso, e della safebox a raggi UVC per oggetti e documenti, anch'essa unica nel suo genere, prodotti da una neonata azienda italiana: la Hisafe.

Si tratta di due tecnologie innovative, sicure per le persone, e in grado di contrastare con efficacia la diffusione del Covid-19, pensate da Gilberto Righetti veronese, già titolare dell'azienda Righetti Sollevamenti, specializzata in progettazione e produzione di attrezzature industriali per il sollevamento e la movimentazione. "Nei giorni del lockdown, quando siamo stati costretti a chiudere - racconta Righetti - ho capito che non potevo restare con le mani in mano, aspettando che il Governo desse il via libera alla riapertura. Non potevo permettermi di ipotecare il futuro della mia famiglia e dei miei dipendenti, non sapendo cosa sarebbe successo quando saremmo ripartiti. Così ho deciso di dedicarmi a quello che so fare meglio: la progettazione ed innovazione tecnologica. Mi sono chiuso in azienda e ho iniziato a pensare a cosa sarebbe stato utile a me, alle imprese, e anche alla pubblica amministrazione. Volevo creare qualcosa che potesse tenere al sicuro le persone che avrebbero ricominciato a lavorare, ad andare negli uffici, a entrare nei negozi".









Sono nate così Safe-In - una colonnina che nebulizza il corpo, escludendo il viso, con prodotti igienizzanti e virucidi per offrire la possibilità di rapida disinfezione di persone, vestiti o oggetti - e Safe-Box, un contenitore per disinfettare, a secco, oggetti, carte e documenti, in modo completamente ecologico, senza l'utilizzo di agenti chimici, alcool o vapori liquidi, ma solo con l'uso dei potenti raggi UVC germicidi.









"Mi sono messo al lavoro e ho creato un team composto da tecnici e specialisti - riprende Righetti - coi quali abbiamo dato l'avvio allo studio ed alle sperimentazioni dei prodotti per testarne l'efficacia. Una volta completati i test abbiamo avviato la produzione e la commercializzazione di Safe-In e Safe-Box, oltre che dei tunnel nebulizzanti per persone, merci e carrelli della spesa. "Abbiamo sempre investito nella ricerca e nello sviluppo- conclude Righetti - e, nonostante il periodo difficile, abbiamo scelto di farlo ancora una volta, certi che la creatività e qualità Made in Italy siano la chiave per la ripartenza della nostra economia".

Anche alla luce delle recenti disposizioni del Governo (dalla chiusura delle discoteche fino all'obbligo dell'uso della mascherina all'aperto dalle 18 alle 6 del mattino) Safe-In e Safe-Box rappresentano una soluzione ottimale per realtà pubbliche e private nelle quali, ferme restando le misure di sicurezza e di distanziamento, si vuole garantire la tutela di clienti e lavoratori.