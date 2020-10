E sono 12. Apple presenta il nuovo iPhone nei formati mini, pro e max

«È l'inizio di una nuova era». Per chi era rimasto deluso dall'assenza dei nuovi iPhone nell'evento di settembre sarà soddisfatto dalla gamma di nuovi telefonini presentati a Cupertino da Tim Cook.

Un evento totalmente digitale, che porta nei meandri del campus californiano e che ha svelato una gamma di prodotti che ancora una volta sembrano pronti a diventare i protagonisti nelle vite dei fan di Apple.

IPhone 12 è l'11% più sottile rispetto ai suoi predecessori ma anche il 15% più piccolo e il 16% più leggero rispetto all'iPhone 11. È il 5G la vera novità dei nuovi smartphone. Sebbene l'implementazione arrivi un anno dopo i competitor Samsung e Huawei, da da Cupertino oggi hanno annunciato che i nuovi melafonini con il maggior numero di bande 5G mai integrate in uno smartphone, offriranno la più ampia copertura 5G a livello mondiale. IPhone 12 sarà disponibile in 5 colori: nero, blu, bianco, rosso e verde. Nelle stesse colorazioni, e con lo stesso display super retina Xdr protetto da ceramica e una doppia fotocamera posteriore anche iPhone 12 mini, lo smartphone 5G più piccolo, sottile e leggero al mondo. La sua nuova architettura è stata studiata per integrare tutte le tecnologie di iPhone 12 in un formato più compatto, che offre al tempo stesso un display edge-to-edge ampio e immersivo. «L'arrivo del 5 segna l'inizio di una nuova era per iPhone e siamo entusiasti di offrire queste nuove, impressionanti funzioni ai nostri clienti con iPhone 12 e iPhone 12 mini,» ha dichiarato Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple. «Ancora una volta ci spingiamo oltre per garantire incredibili innovazioni nel campo della fotografia computazionale, meravigliosi display Super Retina XDR e il più grande passo in avanti per quanto riguarda la robustezza di iPhone grazie al nuovo rivestimento anteriore Ceramic Shield. Disponibili in due varianti, iPhone 12 e iPhone 12 mini portano il design a un nuovo livello con un fattore di forma innovativo, tanto bello quanto resistente. Ora è più facile che mai per i clienti trovare l'iPhone perfetto per il loro stile di vita». IPhone 12 può essere preordinato da venerdì 16 ottobre e sarà disponibile a partire da venerdì 23 ottobre. iPhone 12 mini può essere preordinato da venerdì 6 novembre e sarà disponibile nei negozi da venerdì 13 novembre.

Tim Cook ha presentato anche iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, i più potenti melafonini mai realizzati. I modelli iPhone 12 Pro hanno un nuovo design con il display Super Retina XDR edge-to-edge più grande di sempre su iPhone, protetto dal nuovo rivestimento anteriore Ceramic Shield, il più grande passo in avanti per quanto riguarda la robustezza di iPhone. Il chip A14 Bionic progettato da Apple, il più veloce mai visto su uno smartphone, offre nuove e impressionanti funzioni di fotografia computazionale, tra cui Apple ProRAW per un maggiore controllo creativo sulle foto, e rende possibile un'esperienza Dolby Vision end-to-end, fino a 60 fps. Il sistema di fotocamere professionali include ora una fotocamera ultra-grandangolare, una fotocamera con teleobiettivo e una lunghezza focale superiore su iPhone 12 Pro Max e nuove fotocamere grandangolari per catturare splendide immagini e bellissimi video di qualità professionale in ambienti molto o scarsamente illuminati. I modelli iPhone 12 Pro introducono inoltre un nuovo scanner LiDAR per coinvolgenti esperienze di realtà aumentata. «Si tratta di un salto enorme per iPhone, che porta la migliore esperienza 5G sul mercato e le nostre tecnologie più evolute agli utenti che esigono il massimo dal loro iPhone,» ha dichiarato Greg Joswiak. «Ogni generazione di iPhone ha cambiato le nostre aspettative rispetto ad uno smartphone e ora, con il 5G, iPhone 12 Pro dà inizio a una nuova generazione di prestazioni». IPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max saranno disponibili in quattro finiture in acciaio inossidabile nei colori grafite, argento, oro e blu pacifico e potranno essere preordinato da venerdì 16 ottobre e sarà disponibile a partire da venerdì 23 ottobre. iPhone 12 Pro Max può essere preordinato da venerdì 6 novembre e sarà disponibile in store da venerdì 13 novembre.

Le novità riguardano anche gli accessori. MagSafe migliora la ricarica wireless per un'esperienza più efficiente. Apre inoltre la strada a un ecosistema di accessori che si collegano facilmente ai modelli iPhone 12 e ne costituiscono un complemento perfetto.7 MagSafe porta un'esperienza unica su iPhone, essendo dotato di una serie di magneti disposti attorno alla bobina per la ricarica wireless, che garantiscono sempre un perfetto allineamento con iPhone e un'efficienza ottimale. I caricatori MagSafe erogano fino a 15W di potenza e supportano i dispositivi abilitati alla ricarica wireless Qi. Le soluzioni di ricarica includono il caricabatterie MagSafe e il caricabatterie MagSafe Duo per iPhone e Apple Watch, oltre a nuove custodie in silicone, cuoio e trasparenti che si fissano facilmente sul retro dell'iPhone e un portafoglio in pelle. Anche i produttori di terze parti introdurranno innovativi accessori MagSafe.

Per ora invece Apple non prevede di rivoluzionare la vita casalinga con HomePod Mini. Disponibile a soli 99 dollari, l'altoparlante si inserisce nell'ampio panorama di altoparlanti smart. HomePod Mini è un prodotto più compatto rispetto al predecessore - misura 8,3 cm di altezza. Non cambia la presenza dell'assistente vocale Siri che continua ad essere l'anima software anche dello smart speaker, ma ora tutti i componenti sono racchiusi in una scocca di forma sferica rivestita in tessuto - disponibile nelle due colorazioni Space Grey e White - ben diversa da quella cilindrica del primo HomePod.

iPhone 12 e iPhone 12 mini

iPhone 12 pro e iPhone 12 pro max

HomePod mini