Al via il salone Heli-Expo 2023 con la sfida Leonardo-Airbus

Da martedì 7 marzo a giovedì 9 la citta di Atlanta diverrà il centro del mondo elicotteristico in occasione di Hai Heli-Expo 2023, il “salone dell'ala rotante” che raduna costruttori, operatori, istituzioni e tutta la filiera di un comparto che sta crescendo velocemente e che sta ritrovando dinamismo in diverse nicchie del suo mercato. Per l'Italia ci sarà ovviamente Leonardo reduce dal salone aerospaziale australiano dove ha già annunciato nuove vendite, ma anche la filiera italiana con una trentina di aziende specializzate nella componentistica.

Dal salone di Atlanta si aspettano dichiarazioni positive, come già aveva dichiarato a Panorama qualche settimana fa il capo della divisione elicotteri di Leonardo Gian Piero Cutillo, intervistato durante la consegna del primo AW-169 alla Guardia di Finanza. In quella occasione aveva dichiarato: “Anche il segmento dell'Oil&Gas riprende vigore dopo anni di rallentamento causati dallo stop agli investimenti per la ricerca petrolifera e per la pandemia”. Un settore importantissimo per l'Italia, pari a quello del trasporto Vip, perché questi costituiscono i canali di vendita favoriti del convertiplano AW-609, un mezzo rivoluzionario del quale è attesa la certificazione a vent'anni dal primo volo, e per gli elicotteri arredati come Limousine. Non a caso nel 2021 Leonardo elicotteri, in occasione dell'Expo degli Emirati, aveva riproposto per questa nicchia lo storico marchio “Casa Agusta”.

Non conosce invece crisi il comparto del soccorso, non a caso proprio nella giornata del 2 marzo, dall'Australia, è arrivata la conferma di un ordine per ulteriori sei elicotteri AW-139 che saranno consegnati agli operatori Babcock, CQ Rescue e StarFlight per svolgere missioni elisoccorso e ricerca e soccorso. In Austrlia oggi volano già oltre 60 unità di questo tipo e Peter Newington, amministratore delegato di Babcock Aviation & Critical Services, ha dichiarato: “L'AW-139 offre maggior velocità e capacità operativa, essenziali per coprire grandi distanze e raggiungere aree dalle complesse condizioni ambientali in tutta l'Australia”. Il nuovo ordine porterà a 15 esemplari il totale degli AW-139 operati da Starflight, nove dei quali sono dedicati a missioni di ricerca e soccorso.

Il direttore di StarFlight Ashley van de Velde ha affermato: “La tecnologia, le dimensioni e le generali capacità avanzate dei 139 li rendono ideali per le nostre esigenze. La loro versatilità e facilità di riconfigurazione ci aiuta anche a fornire soluzioni su misura ai nostri clienti”. Con più di 1130 elicotteri in servizio, oltre 280 clienti in quasi 90 paesi e oltre 3,6 milioni di ore di volo registrate fino ad oggi dalla sua certificazione nel 2004, l'AW139 si è dimostrato estremamente efficace per missioni di soccorso e emergenza.

"Il mercato degli elicotteri oggi è assolutamente eccezionale", ha detto ai giornalisti Franck Saudo, Ceo di Safran motori per ala rotante, l'azienda francese che costruisce motori jet per aerei ed elicotteri, durante un briefing con i media prima dell'inizio di Hai Heli-Expo 2023, “È probabilmente la migliore situazione che ho visto negli ultimi dieci anni; c'è un grande slancio di mercato, sia sul fronte dei nuovi elicotteri sia, di conseguenza, sul mercato dei motori”. Saudo ha confermato l'inizio di un “rimbalzo” quanto avviene nel comparto Oil&Gas, e mentre sul lato aftermarket (rimotorizzazioni e sostituzioni), Safran ha riportato un aumento della domanda di ore volo, che sono tornate ai livelli del 2019, la società ha affermato che esiste una domanda sostenuta per nuovi aeromobili nel che ha portato le vendite al di sopra di quelle del 2019.

Questa crescita dell'attività, tuttavia, si sta verificando nel contesto di una catena di approvvigionamento molto limitata. “Affrontiamo sfide con la fornitura di materiali e anche con fornitori che si trovano in una situazione di sofferenza, principalmente a causa della carenza di manodopera, è nostra responsabilità proteggere i nostri clienti, siano essi produttori di elicotteri o operatori, da questa crisi della catena di approvvigionamento”.

Ha affermato che la società ha iniziato a investire e a integrarsi verticalmente nel 2020 per alleviare i colli di bottiglia della catena di approvvigionamento e aumentare la capacità. Per soddisfare la crescita richiesta dall'attività di mercato, Safran ha assunto 400 persone in tutto il mondo nel 2022 e prevede di assumerne altre 200 quest'anno; tutta Leonardo – non soltanto elicotteri - ne ha pensionate 400 e ne sta assumendo 600, mentre Airbus ha annunciato assunzioni per 12.000 posti.

Occhi puntati quindi su Atlanta, dove sono attese novità per Bell, con il suo B525 Relentless, per Leonardo, con il convertiplano AW-609 e nuove vendite di tutta la famiglia 139-169-189, con la rediviva MD Helicopters e il ritorno di Enstrom. Non mancheranno novità neanche per Airbus, che spingerà il nuovo H-160 di media capacità, e per Robinson Helicopter, per la prima volta senza il suo fondatore Frank, scomparso nel dicembre scorso a 92 anni, e quindi vederemo l'evoluzione del nuovo segmento eVtol, i cosiddetti taxi volanti, che negli Usa vedono alcuni costruttori ormai prossimi alla certificazione del prodotto. In questa nicchia attenzione a quanto annunceranno Stellantis e Archer, che hanno in serbo l'inizio della costruzione di un mega stabilimento a Covington, Georgia, per produrre 650 unità all'anno a partire dalla metà del 2024.