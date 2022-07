Leonardo, contratto da 1,76 miliardi di euro per elicotteri militari

PZL-Świdnik, la società polacca interamente controllata da Leonardo, ha ottenuto dal proprio Ministero della Difesa un contratto del valore lordo di circa 1,76 miliardi di euro per la fornitura di 32 elicotteri multiruolo AW149. Il contratto è stato annunciato oggi nel corso di una cerimonia ufficiale presso lo stabilimento di PZL-Świdnik, alla presenza di rappresentanti del Governo di Varsavia.

L’accordo comprende pacchetti di addestramento, simulazione e servizi logistici che includono parti di ricambio ed equipaggiamenti per la gestione a terra degli elicotteri. Il pacchetto di addestramento e simulazione prevede servizi completi per piloti e tecnici addetti alla manutenzione e la consegna di avanzati simulatori e sistemi dedicati. I nuovi elicotteri svolgeranno missioni quali trasporto truppe e supporto aereo. Gli equipaggiamenti degli elicotteri permetteranno anche l’evacuazione di feriti, la ricerca e soccorso in combattimento e il trasporto di rifornimenti.

La configurazione degli elicotteri, in linea con i requisiti delle forze armate polacche, prevede sistemi di osservazione, armamento leggero, razzi guidati e non guidati, missili e sistemi di auto-protezione. L’armamento, in base alla variante e alla configurazione dell’elicottero, può essere installato in cabina o come carico esterno. Le consegne degli elicotteri saranno effettuate nel periodo 2023-2029. Inoltre, in qualità di prime contractor, PZL-Świdnik realizzerà una linea di produzione locale.

Dunque, Leonardo farà ulteriori investimenti nello stabilimento polacco in aggiunta a quelli già effettuati nel 2010 e complessivamente pari a circa un miliardo di euro. Le capacità industriali di PZL-Świdnik forniscono un importante contributo all’industria aeronautica e della difesa polacca, concretizzando gli impegni di Leonardo e di PZL-Świdnik volti ad assicurare ritorni industriali per la Polonia. L’AW149, già in servizio con operatori internazionali per un’ampia gamma di applicazioni operative e in valutazione in diversi paesi, è risultato l’elicottero ideale per la modernizzazione delle flotte militari e per la sostituzione di modelli obsoleti della stessa categoria di peso e dimensione.

L’AW149 è un elicottero militare multiruolo di ultima generazione che può essere riconfigurato per svolgere molteplici missioni nelle condizioni operative più complesse. L’equipaggiamento, i sistemi d’arma e le tecnologie di cui dispone, uniti alla sua manovrabilità, raggio d’azione/autonomia e elevati margini di potenza, nonché agli elevati standard di sicurezza e capacità di sopravvivenza, assicurano agli utilizzatori elevata disponibilità operativa, efficacia di missione ed efficienza nella gestione della flotta. Alessandro Profumo, numero uno di Leonardo, ha dichiarato: “L’ottenimento di questo contratto fornisce ulteriore prova del nostro impegno nello sviluppo costante delle capacità elicotteristiche e della supply chain locale, con importanti ritorni per l’industria degli elicotteri in Polonia, considerata strategica. Siamo orgogliosi di contribuire, attraverso tecnologie moderne nel campo della difesa, ad accrescere la sicurezza della Polonia”.