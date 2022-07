Embraer da Toyota a scuola di Jodoka

Il costruttore aerospaziale brasiliano Embraer ha firmato un accordo con Toyota Brasil per poter sviluppare e applicare concetti e i metodi produttivi del Toyota Production System (Tps) nel suo settore industriale. L'iniziativa mira a eliminare del tutto gli sprechi, aumentare l’efficienza e quindi la generazione di valore per gli azionisti della casa aeronautica carioca. Durante la prima fase di questo lavoro congiunto, una squadra di specialisti del Tps si immergerà nel lavoro quotidiano di Embraer per valutare e suggerire miglioramenti per la principale area di produzione dell'azienda a Ozires, nei pressi di São José dos Campos, São Paulo.



A dispetto della moderna tecnologia applicata, infatti, la produzione aeronautica è per sua natura estremamente poco automatizzata e si basa ancora molto su procedure manuali. “Portare Toyota a svolgere questo lavoro rafforza l'impegno di Embraer a concentrarsi sull'eccellenza aziendale e sulla crescita sostenibile”, ha affermato Francisco Gomes Neto, Ceo di Embraer “sarà un'ottima occasione per scambiare conoscenze e accelerare l'utilizzo della filosofia Toyota nei sistemi di produzione, rafforzando le pratiche già condotte da Embraer”.

Rafael Chang, presidente di Toyota do Brasil, ha dichiarato: “TPS è una metodologia che può contribuire a diversi scenari e occasioni. Più che efficienza e produttività, esso può fornire soluzioni che consentono all'industria e ad altri settori di migliorare continuamente i propri processi, metodo che rappresenta uno dei pilastri di Toyota in tutto il mondo”. Il sistema Tps punta a sicurezza e qualità garantendo sempre i tempi di consegna al miglior prezzo ed è, nel mondo industriale, un riferimento nel concetto di industria 4.0, dove Embraer ha fatto immensi progressi nelle tecnologie di produzione con sistemi digitali, stabilimenti a basso impatto ambientale, il miglioramento continuo dei processi e l'adattamento della tecnologia per le persone e le operazioni. Da quest’anno l'obiettivo dell'azienda è crescere a emissioni zero e, entro il 2024, disporre del 100% di energia proveniente da fonti rinnovabili. La filosofia giapponese applicata nel Tps si chiama “Jidoka” e mira a migliorare la qualità e il valore aggiunto del lavoro svolto in fabbrica. La parola significa formare ogni lavoratore in modo da poter fermare il processo produttivo al primo segnale di anomalia. Se si scopre un difetto il macchinario si deve fermare in automatico e gli operatori devono immediatamente correggere il problema, interrompendo il flusso produttivo. Questo modo di fare permette di "costruire la Qualità" (build-in quality) ad ogni stadio del processo separando uomini e macchine per ottenere un lavoro più efficiente da parte di entrambi. Il motto di Toyota è “ferma il processo perché la produttività non si fermi mai”. Embraer è nata nel 1969 e oggi è un player globale nei segmenti dell’aviazione civile, executive e militare, con oltre 8.000 velivoli in servizio in tutto il mondo.