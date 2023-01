Boeing, fine 2022 con consegne in ripresa

Il costruttore americano si lascia alle spalle sia la pandemia, sia gli strascichi della crisi dovuta dagli incidenti e dalla messa a terra del B737-Max. L’azienda ha dichiarato ufficialmente che nel 2022 ha ricevuto 774 ordini al netto di cancellazioni e conversioni, dei quali 561 ordini hanno riguardato la famiglia dei B737 e 213 per aeromobili di dimensioni maggiori (a cabina larga e doppio corridoio).

Nel mese di dicembre appena trascorso, l’azienda ha consegnato 69 jet commerciali, dei quali 53 sono Boeing B-737 Max, portando le consegne totali del 2022 a 480 aeromobili. “Abbiamo lavorato duramente nel 2022 per stabilizzare la produzione del B737, per riprendere le consegne del B787, lanciare il 777-8 Freighter (cargo) e, cosa più importante, soddisfare gli impegni con i nostri clienti”, ha dichiarato Stan Deal, Presidente e Ceo di Boeing Commercial Airplanes, che puntualizza: “Mentre il settore aereo espande la sua ripresa, stiamo assistendo a una forte domanda in tutta la nostra famiglia di prodotti, in particolare per l’efficientissimo 737 Max e per il B787 Dreamliner. Rimarremo concentrati sulla stabilità delle nostre operazioni e della catena di fornitura e contemporaneamente continueremo a lavorare per consegnare gli aerei ai nostri clienti nel 2023 e oltre”.

Ad oggi gli ordini commerciali includono: 561 esemplari di B737 Max con l’aggiunta di nuovi clienti come Ana, Delta Air Lines, Iag e il vettore lowcost Arajet; 213 ordini per aerei “widebody”, fra cui 114 del tipo B787, 31 B767 e 68 del tipo B777. La linea cargo vede 78 ordini, compresi 45 per il B767-300-F e l’attuale B777-F. Il lancio del B777-8 Freighter ha visto la stipula di oltre 50 ordini, incluse le conversioni, ponendo sul mercato per il cargo più capace mai realizzato. Le consegne di questo comparto sono state 44.

Le consegne commerciali hanno visto lasciare gli stabilimenti Boeing a 387 B737 dei quali 374 in versione Max e 13 aerei di derivazione militare; 93 velivoli a fusoliera larga inclusi 5 B747 (tra i quali l’ultimo prodotto nella sua gloriosa storia), 33 B767, 24 B777 e 31 B787 Dreamliner. Al 31 dicembre 2022, il portafoglio ordini di aerei commerciali è di 4.578 velivoli.