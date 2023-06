Diablo IV è appena stato rilasciato, ed è già un successo!

Il 6 giugno è stato rilasciato Diablo IV, l’ultimo capitolo della saga di casa Blizzard. Più di 93 milioni di ore (l’equivalente di oltre 10’000 anni!), è il quantitativo totale di tempo passato sul titolo dai videogiocatori in questo primo periodo di rilascio, un valore incredibile, anche tenendo in considerazione la possibilità per i possessori delle versioni deluxe ed ultimate di accedere già dal primo giugno al gioco.

Iniziatore di un genere, tanto da creare nuove categorizzazioni per i giochi come “Diablo like” e “Diablo clone”, Diablo è un videogioco di ruolo hack’n’slash a visuale isometrica.

In altri termini, Diablo è un gioco che permette di impersonare un eroe, definendone la classe, come barbaro o mago, e personalizzare la propria crescita con strumenti, vestiti e abilità, per poter combattere mostri ed avversari, esplorando caverne e castelli, i “dungeon”, generati in maniera progressiva dal gioco, attraverso una visuale dall’alto in terza persona.

Novità del quarto capitolo della saga è la possibilità di affrontare queste sfide online, trovando nel mondo di gioco, condiviso tra tutti i videogiocatori, alleati e compagni per affrontare le sfide proposte dalla trama, avversari da combattere o persone con cui interagire e commerciare oggetti, avvicinando il gioco al mondo degli MMORPG, i giochi di ruolo online multigiocatore che fanno della possibilità di vivere in compagnia le avventure il fulcro dell’esperienza ludica.

Il gioco è disponibile per computer, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Sere X/S e porta avanti le vicende concluse nel terzo capitolo della saga, iniziando 50 anni dopo gli eventi narrati in Diablo 3: Reaper of Souls, ed ha raccolto fin da subito ottime recensioni tanto dal pubblico quanto dalla stampa di settore.

Diablo IV fa della personalizzazione dei personaggi e della vastità del mondo di gioco i suoi punti forti, integrando combattimenti estremamente soddisfacenti ed impegnativi, ricompense e tesori stimolanti ed una fluidità di gioco che riesce a intrattenere i giocatori e a far perdere la concezione del tempo che passa.

Grazie ad ambientazioni e personaggi non giocanti dalle tinte horror e dark estremamente curate, ad una modalità multiplayer intuitiva, veloce e stabile ed un sound design realizzato per rendere ancora più immersiva l’esperienza di gioco Diablo IV si presenta già da ora come un successo per Blizzard. Proprio in forza questa accoglienza estremamente positiva, l’azienda ha annunciato attraverso Rod Fergusson, direttore generale di Diablo, lo sviluppo di due espansioni per il gioco che saranno presto disponibili.

Diablo IV sta conquistando tanti vecchi giocatori affezionati al genere, oltre a raggiungere nuovi entusiasti pronti a combattere mostri vestendo i panni degli eroi. Come i precedenti capitoli, il gioco riesce a coniugare il carattere frenetico delle fasi di combattimento a fasi di sviluppi di ampissimo respiro durante svolgersi della trama e delle vicende attraverso azioni ripetitive ma piacevoli e coinvolgenti, in un’alchimia capace di intrattenere per centinaia, se non migliaia, di ore qualsiasi utente.

Lo scorrere del tempo e la sua percezione si presentano come le due costanti attorno a cui ruota l’esperienza di gioco, tanto nelle fasi concitate di combattimento, durante cui si dovranno sfruttare le abilità del personaggio e coordinandosi con i propri alleati, quanto durante le fasi di esplorazione della mappa del mondo di gioco e nella progressiva creazione del proprio alter ego, scegliendo abilità, vestiario ed oggetti, che richiederanno invece ore e programmazione.

Il gioco è ora disponibile in copia fisica e digitale per diverse console, non resta che iniziare ad esplorare questo nuovo immenso mondo, districarsi nelle trame di Lilith e contribuire a far crescere ancora di più il monte ore del gioco!