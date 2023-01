Giovani e cyber: qualcosa si muove

Ci sono alcune rare occasioni in cui ho la fortuna di dare qualche buona notizia, evento che nel mio settore è piuttosto insolito, considerando che da tempo assistiamo al susseguirsi di “anni horribiles”. Dal mio punto di vista, il fatto ha particolare rilevanza perché attiene un ambito che mi è particolarmente caro: quello dei giovani. Proprio in questi giorni vede la luce una web-radio dedicata alla sicurezza in rete e si presenta come “risposta alla richiesta di libertà di espressione denunciata dai nostri giovani, di aver voce in capitolo, di far ascoltare i propri pensieri agli adulti, ai docenti e agli insegnanti”.

Peculiarità di questa emittente è quella di accogliere solo prodotti radiofonici realizzati dai ragazzi sul tema del benessere e la sicurezza online. La sede sarà all’interno nel nuovo Polo Formativo Digitale dell’Istituto Dell’Acqua di Legnano ed è stato il risultato dell’ultima iniziativa contro il bullismo della rete Ri Connect, con le sue oltre 200 scuole in 13 regioni, e che ha come capofila proprio l’istituto legnanese. Per chi ha memoria storica anche il nome scelto non è privo di significato: Radio BULL-AUT. La proposta risultata vincente è stata quella dei giovanissimi della Primaria De Amicis dell’IC Falcone e Borsellino di Lecco. I ragazzi proponenti hanno spiegato che si sono fatti ispirare dalla nota Radio Aut, strumento libero di comunicazione, fondata nel 1977 dall'attivista anti-mafia Peppino Impastato a Terrasini, in provincia di Palermo.

Con la storica emittente, questa web radio condivide non soltanto una forma di impegno civile, ma anche il regime di autofinanziamento. Sono esattamente questo tipo di progetti che servono alla nostra scuola e proprio per tale ragione non devono passare inosservati e soprattutto finire nel dimenticatoio. Diciamo che in questo specifico caso mi permetto di rivolgere un appello a chi mi legge, soprattutto se si occupa di cyber security e zone limitrofe: questa è una buona occasione per trasformare tutte le parole dette in forse pochi, ma significativi fatti. Personalmente alcuni mesi orso ho lanciato il progetto Young Cyber Security Academy di cui potete trovare informazioni qui e inevitabilmente come professionista e come docente ho deciso di impegnarmi nel sostenere questa nuova iniziativa.