Boeing maxi ordine da Qatar Airways e lancio del nuovo cargo B 777-8F

Sarà Qatar Airways il cliente di lancio del nuovo Boeing 777-8 Freighter, la compagnia dell'emirato ha infatti confermato un maxi ordine per 34 esemplari e per 16 opzioni, per un valore totale di oltre 20 miliardi di dollari, creando il maggiore ordine nella storia di Boeing per aeroplani da trasporto merci. L’operazione supporterà centinaia di fornitori statunitensi in 38 stati, sosterrà più di 35.000 posti di lavoro e creerà un volano di altri 2,5 miliardi di dollari dal 2027 a fine consegne. Il B 777-8 Freighter sarà quindi il cargo bimotore più grande, a più lungo raggio e più capace del mondo, superato soltanto da aeromobili con quattro oppure sei motori come i Boeing 747-8F e il russo An 224. L'importanza di questo contratto è tale che la sua firma è stata apposta alla Casa Bianca, alla presenza del segretario al commercio Usa Gina Raimondo, all’Ambasciatore Sheikh Mishaal bin Hamad Al Thani, del direttore del consiglio economico nazionale della Casa Bianca Brian Deese insieme con il presidente e Ceo di Boeing Dave Calhoun accompagnato dal capo della divisione aeromobili commerciali Stan Deal. Alla delegazione si è aggiunto l’amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, sua eccellenza Akbar Al Baker, che ha riaffermato l’impegno della compagnia aerea nei confronti della famiglia 777X di Boeing.

“Boeing ha una lunga storia nella costruzione di aerei cargo leader di mercato e Qatar Airways è onorata di avere l’opportunità di essere il cliente di lancio del 777-8 Freighter, un aeromobile che non solo ci consentirà di migliorare ulteriormente la nostra offerta, ma ci aiuterà anche a raggiungere i nostri obiettivi per offrire un futuro sostenibile alle nostre attività”, ha affermato Akbar Al Baker. Per Being, Stan Deal ha commentato: “La giornata di oggi segna un grande momento nella forte e costante relazione tra Qatar Airways e Boeing, siamo lieti di lanciare il Boeing 777-8 Freighter con Qatar Airways, una delle più grandi compagnie di trasporto merci del mondo e nostro partner da quando ha iniziato le operazioni 25 anni fa, il nostro team è pronto a creare un aereo che li servirà al meglio per molti decenni. La scelta di Qatar Airways dell’efficiente 777-8 Freighter è una testimonianza del nostro impegno nel fornire aerei cargo con capacità, affidabilità ed efficienza”.



Con le catene d'approvvigionamento globali sotto pressione e l’elevata domanda di e-commerce, le prestazioni e le capacità della flotta sono più importanti che mai. Boeing sta progettando il 777-8 Freighter, l’ultimo nato della famiglia 777X, per massimizzare l’efficienza e le prestazioni ambientali. Con un’autonomia di 8.167 km e carico utile strutturale massimo di 118 tonnellate, questo aeromobile consente ai clienti d'effettuare meno scali tecnici riducendo i costi operativi e i consumi. Come parte dell’accordo, Qatar Airways convertirà 20 dei suoi 60 ordini della famiglia 777X nel 777-8 Freighter. Le due aziende hanno anche firmato un memorandum d’intesa per un ordine fermo di 25 Boeing 737-10 e opzioni d'acquisto per altre 25 unità. Il valore totale di questo secondo contratto è di quasi 7 miliardi di dollari. Il modello più grande della famiglia Max, il 737-10, può ospitare fino a 230 passeggeri in una configurazione a classe singola e ha un'autonomia di 3.300 miglia (6.100 km). “Qatar Airways non vede l’ora di aggiungere il 737-10 alla sua flotta, questa nuova variante dell'aeroplano è ideale per la nostra rete a corto raggio e ci offre l’opportunità di migliorare ulteriormente l’offerta per i nostri clienti, di ammodernare la nostra flotta e operare gli aerei più efficienti nella loro categoria”, ha dichiarato Al Baker, mentre Stan Deal, direttore aeromobili commerciali di Boeing ha spiegato: “Il più grande componente della famiglia dei 737 è un aeroplano che offre maggiore capacità, maggiore efficienza nei consumi di carburante e la migliore economia per posto a sedere di qualsiasi aereo a corridoio singolo. Siamo orgogliosi della nostra partnership con Qatar Airways e onorati che questa compagnia aerea di livello mondiale continui a riporre fiducia nel nostro team”. Vettore internazionale con una flotta passeggeri che comprende Boeing 777 e 787 Dreamliner e una flotta cargo tutta composta da B 747 e 777, Qatar Airways serve più di 140 destinazioni in tutto il mondo.