Rihanna infiamma il Super Bowl

Rihanna è stata la protagonista dell’Halftime Show del Super Bowl LVI. Nell’edizione che ha visto la seconda vittoria dei Kansas City Chiefs, la cantante ha tenuto incollati allo schermo 28.5 milioni di telespettatori.

Sulle note di Bitch Better Have My Money, Only Girl (In the World), We Found Love, Umbrella, Rihanna ha regalato ai suoi fan una performance indimenticabile. A catturare l’attenzione è però stato l’annuncio della seconda gravidanza, a meno di un anno dalla nascita del primo figlio con il rapper ASAP Rocky.

Getty Images

Per il memorabile evento, Rihanna ha indossato un look su misura creato da Jonathan Anderson, direttore creativo di Loewe. In contrasto con la tradizione degli artisti che si spogliano di strati per mostrarne altri, la cantante ha scelto di adottare un approccio opposto, iniziando da una catsuit, i ballerini e la coreografia hanno creato elementi aggiuntivi durante ogni segmento musicale.

I capi, in un rosso audace che si abbina al set scenico, traggono ispirazione dall’abbigliamento aeronautico e sono stati disegnati per creare volume al passo con la scenografia dello show. La catsuit costituisce una base elegante in jersey di seta, con un corsetto scultoreo in pelle, una tuta d'aviatore in cotone che conferisce ulteriori strati e texture.

Getty Images

«Sono davvero entusiasta di aver partecipato a questo evento indimenticabile» ha dichiarato Anderson. «Rihanna è una vera icona e collaborare con lei per dare vita a dei look scenografici è un sogno affascinante e meraviglioso».

A completare, oltre alle tre spille di diamanti vintage di Joseph Saidian & Sons, ai gioielli scintillanti e all'orologio di Messika, la cantante ha calzato un paio di sneakers in nuance dalla collaborazione tra MM6 Maison Margiela e Solomon.

Photo by Anthony Behar/PA Images via Getty Images

Gli appassionati della moda non hanno poi fatto a meno di notare il tributo di Rihanna al giornalista André Leon Talley - uno dei primi afro-americani di successo nel fashion - scomparso a causa di complicazioni da Covid-19 nel gennaio 2022.

Per onorarlo, la cantante ha indossato un soprabito oversize della maison francese Alaïa che ricordava in modo impressionante il cappotto scarlatto Norma Kamali, indossato da Talley.

La pagina ufficiale di Talley su Instagram ha celebrato il momento pubblicando le foto dei due look, insieme ad alcuni versi di Umbrella: «When the sun shines, we’ll shine together. Told you I’ll be here forever… said I’ll always be your friend».