Walter Chiapponi lascia Tod's

L’ultimo addio della moda è tutto italiano. Dopo le prime indiscrezioni trapelate questa mattina su WWD, Walter Chiapponi ha confermato di aver abbandonato la direzione creativa di Tod’s.

In una nota diffusa dal marchio, lo stilista scrive: «Dedizione, amore ed energia. Così voglio ringraziare e salutare Tod's, a partire da un team stile davvero special per per 4 anni ha sostenuto la mia visione e contribuito a questo bellissimo percorso con delicatezza, attenzione, passione e fiducia. Un'esperienza straordinaria, umana e creativa, fatta di coraggio e tempra, cammino e sostegno, soprattutto nei momenti più delicati della vita. Ringrazio in particolar modo Diego e Andrea Della Valle che hanno creduto in me. Grazie per il coraggio, l'umanità e la libertà che mi avete concesso per esprimere con Tod's la migliore versione di me, in anni intensi come questi».

In merito alla notizia, Diego della Valle ha dichiarato: «Ringraziamo Walter per il cammino che abbiamo fatto insieme, e per l'impegno che abbiamo condiviso. Come Walter, anche noi ricorderemo nel modo migliore questa esperienza e cogliamo l'occasione per ringraziare tutte le persone dell'ufficio stile che lavorano con grande competenza ed attaccamento al marchio e all'azienda, ottenendo eccellenti risultati».

L’ultima collezione disegnata da Walter Chiapponi sarà presentata questo settembre. Lo stilista rivestiva il ruolo di direttore creativo dal 2019 dopo aver lavorato per diversi marchi italiani come Valentino, Gucci, Miu Miu e Bottega Veneta.

In questo periodo così tumultuoso per la moda viene da chiedersi: chi sarà il prossimo?