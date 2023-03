La coppia del momento: Rihanna e ASAP Rocky

È con un lungo piumino rosa shocking sbottonato sulla pancia che la cantante delle Barbados annuncia la sua prima gravidanza nel 2022 con il compagno ASAP Rocky. Da allora Rihanna ha saputo stupirci con outfit del tutto esclusivi sdoganando il tabù della donna incinta che in qualche modo deve vergognarsi o nascondere la propria pancia anzi, lei ne ha fatto motivo di vanto e orgoglio con non poche critiche. Ma in fondo chi è che decide cosa è consono indossare in momenti speciali della nostra vita? Lei ha rispettato la sua personalità e ha trasmesso a tutte le altre neo-mamme nel resto del mondo una sicurezza che spesso in questi periodi viene a mancare.

Insomma, Rihanna e ASAP Rocky sono proprio i genitori che non ti aspetti, ma a quanto pare la relazione prosegue a gonfie vele. Infatti dopo soli 9 mesi dalla nascita del primogenito, Rihanna ha rivelato la seconda gravidanza in grande stile durante l’esibizione dell’Halft Time al Super Bowl, questa volta in un look total red firmato Loewe. Subito dopo l’annuncio, la coppia ha presentato il suo primo maschietto al mondo in un ritratto di famiglia per la copertina di Vogue British.

Proclamati dal pubblico come la coppia del momento, sono infatti i protagonisti di nuove tendenze e look inaspettati. Lo streetwear di lui si sposa perfettamente con l’eleganza dal tocco street che contraddistingue lei. Indimenticabile il primo red carpet della coppia, in occasione del Met Gala 2021 dove abbiamo visto i due arrivare con clamoroso ritardo e avvolti in metri e metri di tessuto che giocavano con i volumi, lei firmata Balenciaga, lui Eli Russell Linnetz di ERL. Iconico è anche l’outfit che la popstar sceglie per assistere alla Fall 2022 di Gucci, copricapo metallico, pellicciotto lilla e ovviamente pancione scoperto.

Rihanna and ASAP rocky at Met Gala 2021

Ma chi prima di loro deteneva lo scettro come coppia di tendenza? Ovviamente David Beckham e Victoria Beckham, che nei primi anni 2000 hanno fatto sognare tutti con la loro storia d’amore. I due si incontrano per la prima volta nel 1997 a una partita di calcio di beneficenza, allora lei Posh delle Spice Girls e lui stella del Manchester United. A distanza di un anno annunciano il fidanzamento ufficiale e nel 1999 nasce il primogenito Brooklyn Joseph Beckham. La carriera delle Spice Girls giunge al termine, così Victoria riesce a focalizzarsi su altri dei suoi interessi, come la moda. Siamo nel 2008 e per la prima volta la coppia viene invitata al Met Gala, che si terrà proprio qualche mese prima del debutto dell’ex Spice nel mondo del ready to wear a New York.La coppia, oltre che far sognare ogni ragazza che desiderasse un matrimonio felice, ha sempre sfoggiato outfit eleganti e quantomeno casual eleganti. Sdoganando l’immagine del classico calciatore sciatto nel tempo libero, David Beckham è sempre impeccabile, forse perché consigliato dalla moglie!

Wedding of Sergio Ramos and Pilar Rubio 2019