I grandi brand che accompagnano le star in tour

Se abbiamo passato un periodo dove erano gli influencer a dettar legge su mode e tendenze ora la parola è finalmente tornata alle star musicali, che da sempre sfruttano al meglio il potere della comunicazione nel costume. Nello specifico in Italia stiamo vedendo come la nuova generazione di musicisti sia diventata un punto di riferimento e d’ispirazione per la Gen Z e gli appassionati di musica, ma probabilmente la moda aveva già previsto tutto questo. Il dialogo che da tempo musica e moda portano avanti non è certo una novità, ma anche grazie al boom dei fashion stylist stiamo vedendo come i brand scelgano con attenzione l’artista con cui collaborare, che sia in linea con gli ideali del marchio e li esprima al meglio.

Tra le collaborazioni più acclamate c’è sicuramente Elodie per Versace, Mahmood per Prada e i Måneskin per Gucci, così ben riuscite da diventare presenza fissa nella vita degli artisti al punto di collaborare anche nei tour in giro per il paese con outfit studiati a tavolino per le esibizioni.

Ultimissima Elodie, che con il suo primo Forum ha incantato tutti e consacrato la sua carriera a vera popstar italiana, di quelle che non si vedevano da tempo. I look sfoggiati sposano perfettamente il carisma della cantante che inaugura la serata con un body cut-out nero ANDREĀDAMO e prosegue con vari outfit Valentino da sogno.





Beyoncé durante il tour del suo ultimo album “Renaissance” ha scelto Loewe per la realizzazione di bodysuit sensuali dal tocco futuristico e concettuale. I motivi surrealisti a forma di mano della FW22 approdano su una bodysuit ricoperta di strass mentre per il secondo look numerosi cristalli Swarovski vengono applicati su un body in jersey tecnico con reggiseno stampato in 3D e rifinito in cromo argento, mentre Pierpaolo Piccioli ha realizzato per lei un luccicante abito argento dal profondo spacco e lungo strascico firmato Valentino.