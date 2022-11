Riapre Palazzo Trussardi, il «lifestyle hub» nel cuore di Milano

Piazza Scala ridà il benvenuto a Palazzo Trussardi. Lo storico palazzo, inaugurato nel 1996 dallo stesso Nicola Trussardi, rinasce oggi con un nuovo sorprendente concept, rafforzato dal contrasto tra la storicità dell’edificio e il design contemporaneo.

Il palazzo di rinnova mantenendo la sua anima di «Lifestyle Hub», uno spazio che favorisce l’incontro tra moda, cibo e cultura. «Un progetto veramente urbano» come definito da Sebastian Suhl, amministratore delegato di Trussardi, che offre a Milano un’esperienze di comunità unica, proprio nell’epicentro della città.

«Siamo molto orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato insieme ai nostri architetti e direttori creativi. Abbiamo l’onore di collaborare con il rinomato chef Giancarlo Perbellini, che sarà alla guida delle due esperienze gastronomiche. Palazzo Trussardi è di nuovo ricco di vita e incarna appieno lo spirito del Nuovo Trussardi: inclusività e un’eleganza senza tempo, che sa stare al passo con la modernità» ha aggiunto Suhl.

Palazzo Trussardi è sempre stato un punto di ritrovo molto amato dai suoi frequentatori: uno dei primi concept store al mondo in grado di sfumare i confini tra moda e cultura e far percepire il lifestyle della casa anche dalla caffetteria e dal rinomato ristorante. Uno spazio per artisti e designer, per viaggiatori e locali, un luogo dove cenare prima o dopo l’Opera, incontrarsi per un aperitivo, trovare un capo Trussardi per il proprio guardaroba o, semplicemente, scoprire un nuovo progetto artistico.

Il Palazzo è stato ridisegnato da un team composto da architetti, artisti e designer dello studio di architettura berlinese bplus.xyz insieme a Thorben Gröbel, scelti dal brand proprio per la filosofia di lavoro collaborativo. bplus.xyz ha iniziato la ristrutturazione del Palazzo scavando tra i diversi strati di costruzione, riportando alla luce le ossa dell’edificio. Partendo da ciò che era sempre stato presente, ma semplicemente nascosto, la storia di Palazzo Trussardi è stata cornice all’interno del quale si è potuto riprogettare lo spazio e a cui lo studio ha aggiunto una cura rinnovata e una semplicità materica.

Al suo interno, architettonicamente progettati per fluire, per creare un’esperienza di continuità tra cibo e moda, troviamo il flagship store della storica casa di moda milanese e due esperienze di gusto: il Café Trussardi by Giancarlo Perbellini, al piano terra, e il Ristorante Trussardi by Giancarlo Perbellini, al primo piano.

Il primo spazio si presenta come un luogo di condivisione informale e contemporaneo, dove l’offerta spazia dalla colazione ai cocktail dopo cena con una particolare attenzione agli ingredienti freschi, di stagione e di provenienza locale. Il luogo ideale per inaugurare la prima pasticceria di Giancarlo Perbellini a Milano.

Lo chef stellato - recentemente premiato dal Gambero Rosso come «Ristoratore dell’Anno» - propone invece all’interno di Ristorante Trussardi una rivisitazione in chiave contemporanea della tradizionale osteria italiana, offrendo un’esperienza unica in grado di combinare precisione tecnica con immaginazione e memoria, stagionalità e territorio.





Federico Torra Courtesy of Trussardi

