Back to work

Quello di quest'anno è un ritorno al lavoro tra eleganza e comfort. Se le spiagge bianche e i tramonti estivi sono ormai un ricordo, quello che aspetta l’uomo è un rientro nella metropoli con stile.

Giacche e completi mantengono una forte attenzione sartoriale a dettagli e forme per regalare un’eleganza senza tempo che si fonde con una maglieria più rilassata che si esprime in tinte e patter inediti. Lo stile è ricercato come i materiali che vengono utilizzati, super performanti per i capi outdoor come ormai da anni dettano le passerelle.

La scelta della borsa e delle calzature concorre a rendere ogni capo un’uniforme casual perfetta per il ritorno in ufficio. Tra le proposte spiccano borse in materiali tecnici o nella classica pelle saffiano con tasche e spallacci per accompagnare l’uomo durante tutta la giornata. Le scarpe si alternano tra l’ormai sdoganata sneaker e il classico mocassino, oggi ultraleggero.

Per completare il look, non possono mancare orologio e occhiali (da sole o optical), ormai indispensabili su ogni outfit.