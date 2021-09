Yatay continua il suo impegno per un mondo migliore

Fondato nel 2018 da Umberto De Marco, Yatay è un brand di luxury sneaker che unisce qualità artigianale e risorse etiche per creare calzature eccezionali. Tutte le calzature sono prodotte a mano in Italia e sviluppate con l’obiettivo di ridurre drasticamente l’impatto sull’ecosistema. Le sneaker Yatay sono create con prodotti eco-compatibili tra cui bio-polioli, polimeri estratti da cereali e mais, legno, plastica e gomma riciclata.

L’impegno di Yatay però non si ferma qui. Il brand ha infatti stretto una partnership con Tree Nation, un’associazione non-profit impegnata in attività di riforestazione globale, e oggi lancia una collezione in collaborazione con Care of the Wild, una delle più importanti NGO a tutela della specie.

Cinque delle 30 specie animali a rischio estinzione vivono in Asia e Africa. Tra queste troviamo tre specie di rinoceronte - il rinoceronte indiano, quello di Giava e quello di Sumatra - di cui ormai si contano solo 3.200 esemplari, numero che si riduce a 60 quando si parla del rinoceronte di Giava. La nuova sneaker Irori Rhino si impegna nella tutela di questo maestoso animale, impegnandosi a sostenere il primo mese di adozione di un rinoceronte che l’utente potrà selezionare direttamente dalla piattaforma CFW. Il cliente potrà successivamente decidere se proseguire con l’adozione e il sostentamento dell’animale.

Il modello Irori Rhino si sviluppa a partire dall’iconica Irori, modello di punta del brand che si ispira alla cultura di strada, mixando particolari e forme dal mondo skate e baseball. Questa nuova sneaker presenta una doppia texture grazie all’utilizzo di materiali diversi, corn leather “martellato” ed “eco-suede”, Dinamica® la microfibra made-in-Italy vegana realizzata con fibre di poliestere riciclate provenienti da bottiglie di plastica e T-shirt, attraverso un ciclo produttivo all'acqua senza l'utilizzo di solventi. Una texture più ricca e piena, grazie anche ad una palette colori dal sapore vibrante e fresco; almond milk, il total white signature Yatay, che non può mancare, after eight (giallo e azzurro pastello), caramel love, liuk (bianco e nero) e violet mango, dove per tutte le versioni colore la tomaia, e la suola, il giro caviglia sono rigorosamente bianche.

Il lancio di questa capsule è stato accompagnato da una campagna digital che vede come protagonisti un “branco di Rhinos”, uomini e donne con indosso imponenti maschere dal muso di Rinoceronte nell’ambientazione surreale di uno studio con limbo bianco, outfit nelle tonalità del grigio, proprio come la pelle dei rinoceronti, in pose teatrali, dinamiche per risaltare sia il corpo che la scarpa.

Un’altra curiosità? Su ogni suola Yatay è impresso un Yatay Code, chiave di tutte le iniziative ambientali del brand, che come abbiamo detto vanno ben oltre la semplice realizzazione di sneaker sostenibili. Ogni Yatay Code è univoco e irripetibile e permette ai clienti di diventare parte attiva di due importanti progetti ambientali: Yatay Forest, per cui per ogni paio di sneaker acquistato, Yatay pianterà un albero nella “foresta Yatay” e Giveback, che permette di riciclare le tue vecchie scarpe in maniera sostenibile.