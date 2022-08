Il trend degli orologi sportivi (belli e utili anche in città)

Adattabili non solo alla pratica sportiva vera e propria ma anche a uno stile di vita dinamico ed elegante come quello metropolitano, gli orologi sportivi sono una tendenza e utili compagni di vacanza attiva, multifunzionali per un viaggio, irrinunciabili accessori da sfoggiare al polso anche al rientro in città.

Modello Locman Montecristo Oisa 1937 Perché desiderarlo Logo e stemma di Locman in partnership con Oisa 1937 raccontano l’unione di due eccellenze italiane, simbolicamente rappresentate da un veliero che salpa sullo sfondo del planisfero dei due mondi, Oriente e Occidente, ricordando le traversate dei grandi e audaci esploratori italiani del XV secolo così come quelle degli orologiai italiani dai tempi di Galileo Galilei. Perché sceglierlo Il movimento meccanico a carica manuale si vede in trasparenza e presenta una lavorazione Côtes de Genève fatta a mano sui ponti, che racchiudono il ruotismo, e una lavorazione a Perlage, anch’essa fatta a mano, sulla platina. Eppure solido e resistente ai graffi e persino nell’acqua, fino a 100 metri. L’italianità è sottolineata dalla presenza della bandiera italiana a ore 6 e dalla dicitura Made In Italy. Perché versatile I 19 rubini preziosi e il design ergonomico e unico lo rendono sportivo ed elegante insieme, dotato di aperture laterali e di un peso e una vestibilità ottimali, nelle due versioni, acciaio/titanio oppure oro 18 carati.

Modello cronografo Alpine Eagle XL Chrono di Chopard Perché desiderarlo Per l’orologeria dal fascino discreto, fatta di perizia e precisione, concentrata in un cronometro con funzione flyback Chopard 03.05-C, uno dei movimenti cronografo più innovativi del mondo, oggetto di tre brevetti che ne attestano la precisione e la facilità di utilizzo. Estremamente attendibile nella carica rapida e nelle misurazioni dei tempi, anche quelli molto brevi. Perché sceglierlo Design con cassa solida e tonda di dimensioni extra-large, realizzata in Lucent Steel A223, innovativa lega di acciaio dalle virtù anallergiche e dalla impareggiabile lucentezza. Sulla corona è incisa la rosa dei venti e la lancetta dei secondi con l’estremità a forma di piuma sorvola le leggibilissime indicazioni illuminate da Super-Luminova Grado X1, un trattamento che non perde la propria intensità nel corso degli anni. Perché versatile Al bracciale integrato in metallo e l’opzione in pelle, si aggiunge un nuovo cinturino sportivo in caucciù, impermeabile, morbido e comodo al polso; tutti perfettamente coordinati con l’elegante quadrante blu aletsch o nero assoluto e il motivo a raggiera, ispirati all’iride dell’aquila e alla bellezza delle Alpi.

Modello Chrono 4 “21-42” di Eberhard & Co. Perché desiderarlo Sapiente incontro tra tecnica ed eleganza, il nuovo modello celebra vent’anni di successi e di storia di Chrono 4, l’orologio che ha rivoluzionato la lettura del tempo grazie alla speciale aggiunta di un dispositivo che consente di allineare quattro contatori (minuti, ore, 24 ore e piccoli secondi). Perché sceglierlo L’ottima performance del cronografo meccanico a carica automatica si avvale di 53 rubini e di un vetro zaffiro bombato antigraffio con trattamento antiriflesso eseguito sulla superficie interna. La cassa in acciaio ha finitura lucida e resta impermeabile fino a 50 metri. Perché versatile Il fondo con medaglione centrale in bassorilievo a finitura sabbiata, nel quale è inciso il nome celebrativo della collezione, si abbina alle nuove due nuove cromie di quadrante: bianca con contatori bianchi oppure nera con contatori bianchi. Gli altri colori della gamma prevedono le varianti grigio avio e nero con contatori tono su tono, bianco o argentè con contatori neri. Comodo il bracciale in acciaio e i cinturini intercambiabili in gomma o alligatore, quest’ ultimo completabile con l’esclusiva chiusura déployante Déclic.

Modello Heritage BiCompax Annual Hometown Edition di Carl F.Bucherer Perché desiderarlo È ancora una delle poche Maison svizzere indipendenti di alta orologeria a conduzione familiare, alla sua terza generazione, sotto la direzione di Jörg G. Bucherer, con una storia lunga e avventuriera, dallo spirito libero e dal carattere sempre contemporaneo, leader di mercato nel campo della tecnologia periferica. Ha brevettato non solo un sistema di carica periferico ma anche un tourbillon galleggiante in una gabbia sostenuta perifericamente e una ripetizione minuti con regolatore azionato anch’esso perifericamente. Perché sceglierlo L’orologio rende omaggio a 16 città, distribuite in nove paesi diversi, ognuna incisa sul fondello con un monumento iconico tridimensionale dedicato. La cassa in acciaio inossidabile e vetro zaffiro a doppia cupola con rivestimento antiriflesso racchiude il movimento automatico resistente all’acqua fino 30 metri. Perché versatile I cinturini sono in pelle perforata con cuciture dello stesso colore del quadrante gradiente, ovvero con il centro d’argento che sfuma gradualmente verso toni più scuri all’esterno, secondo il colore scelto: giallo, marrone, bordeaux, verde e menta. Gli orologi offrono a colpo d’occhio un’impressionante quantità di informazioni: orario, scala del tachimetro, data e calendario annuale.

Modello Submersible QuarantaQuattro Luna Rossa di Panerai Perché desiderarlo Panerai è stata per anni il fornitore di strumenti di precisione per la Marina Militare Italiana, soprattutto per le esigenze dei corpi speciali subacquei, e i progetti sviluppati – tra cui gli orologi Luminor e Radiomir – sono stati coperti dal segreto militare per anni, rivelati in parte dopo l’acquisizione da parte del gruppo Richemont nel 1997. Perché sceglierlo Sintesi tra design e storia italiani e maestria manifatturiera svizzera, l’orologio dedicato al Team Luna Rossa, vincitore della Prada Cup nell’ultima Coppa America, dedica ancora particolare attenzione agli strumenti per le avventure acquatiche. La cassa in acciaio da 44 mm è progettata per resistere al rigore delle gare oceaniche, per la subacquea (circa 300 metri di profondità) o qualsiasi altra impresa dinamica e prolungata alle forze intense del mondo marino. Il movimento a carica automatica possiede una riserva di carica di tre giorni. Perché versatile Perché vanta un sapiente equilibrio tra eleganza e carattere sportivo, con colori di ispirazione marina, blu, bianco e rosso, che si adattano a un abbigliamento casual in ogni ambiente. La luce si diffonde sul quadrante blu con finitura satiné soleil con un semplice e minimo movimento. Non ultimo, si può portare al polso il nome del vittorioso team velistico, inciso sul quadrante e sul cinturino blu scuro e sul sostituto di caucciù riciclato.

ModelloProspex Save the Ocean SLA055J1 in Limited Editiondi Seiko Perché desiderarlo La storia del marchio nasce a Tokyo, nel 1881, con l’ambizione già del suo fondatore di «essere sempre un passo avanti», cosa che Seiko Watch Corporation continua a mantenere come propria mission. Seiko, in giapponese, ha tre significati: oltre a essere un nome di donna, traduce precisione e successo. Perché sceglierlo Noto per aver sviluppato e applicato tecnologie come Kinetic, Spring Drive, GPS Solare oltre a preziose lavorazioni dei quadranti frutto della più alta espressione dell’artigianato giapponese, oggi riceve il prestigioso Red Dot Design Award 2022 per il modello Prospex Save the Ocean SLA055J1 in Limited Edition, reinterpretazione moderna del Diver del 1968. Perché versatile Segnatempo subacqueo dotato di un fascino speciale retrò unito a rifiniture moderne, di ottimo comfort già sperimentato nella variante storica scelta dal team della spedizione di ricerca in Antartide negli anni Sessanta. Le funzioni e i dettagli diver danno a chi lo indossa un senso di sicurezza e riflettono l'alto livello della moderna tecnologia Seiko, particolarmente resistente alla corrosione e agli urti.

Modello 9 Peak Full Titanium Black di Suunto Perché desiderarlo Leader mondiale nel settore degli orologi sportivi, dei computer per immersione e delle bussole, il brand produce in Finlandia utilizzando il 100% di energia rinnovabile e a zero emissioni. Questo orologio all-in-one durevole e di alta qualità senza compromessi, ha una durata della batteria fino a 25 ore, accompagnata dal miglior GPS in circolazione, sette giorni in modalità «Tour», oltre svariate opzioni personalizzabili. Perché sceglierlo Registra la misurazione dell'ossigeno nel sangue e consente di analizzare in modo approfondito le metriche di allenamento e di salute, nonché di pianificare allenamenti e coaching, percorsi con mappe termiche. Facendo sport, si possono creare direttamente video 3D e controllare la musica direttamente dallo sportwatch. Perché versatile Straordinariamente elegante e dall’animo sportivo, consente di passare dall’avventura (indossando il cinturino in silicone flessibile incluso) ai contesti più formali, senza mai perdere il fascino dell’estetica nordica minimalista, in versione ultra premium al titanio rivestito in carbonio simile al diamante.

Modello F-80 Skeleton With Sustainable di Ferragamo Perché desiderarlo Porta la firma della Maison di moda e il suo simbolo dei doppi Gancini, unendo stile, innovazione e creatività, in esclusiva riedizione ‘green’ di pezzi limitati di uno dei suoi orologi maschili di maggior successo. Perché sceglierlo Le due nuove versioni, verde e blu, portano una elegante cassa in acciaio satinato con quadrante verde brillante, dotata di movimento automatico scheletrato visibile attraverso la trasparenza del fondello e del vetro zaffiro in cristallo antiriflesso e antigraffio; con garanzia di quattro anni e di impermeabilità all’acqua fino 50 metri di profondità. Perché versatile Il cinturino resistente è realizzato con materiali a ridotto impatto ambientale: un sottile strato di sughero certificato FSC ne riveste la parte interna, mentre quella esterna è in tessuto composto da fibra di PET riciclato con copri-fori realizzati in pelle conciata al vegetale. Confezione e l’astuccio protettivo sono anch’essi realizzati con materiali ecologici (cartone, sughero, canna da zucchero, canapa e tessuti riciclati).