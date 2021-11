Gli orologi più desiderati

Un'indagine svolta a livello mondiale dalla piattaforma Watchfinder & Co mette Rolex davanti a tutti gli orologi desiderabili col suo modello Daytona, quello storico e difficilmente acquistabile nuovo oggi, e il più democratico modello Submariner, indicati da più di metà del campione intervistato, che porta sul podio anche Patek Philippe, Omega, Audemars Piguet, A. Lange & Söhne, Breitling, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Cartier e IWC, a completare le prime 10 posizioni.

Fondata nel 2002, Watchfinder & Co permette di acquistare, vendere e scambiare orologi di lusso di seconda mano, dai bestseller ai pezzi vintage e quelli in edizione limitata, disponibili online e attraverso una rete di boutique e showroom monomarca.

Un interessante punto di riferimento per coloro che vogliono aggiornarsi su quali sono gli orologi dei sogni, quelli più ricercati, quelli che definiscono il perfetto elemento di prestigio con cui vestire il proprio polso.

Fra oltre 180 brand di orologi di lusso, su tutti spicca sempre Rolex, con diversi altri segnatempo (GMT-Master, Datejust, Oyster Perpetual, Day-Date) insieme all'iconico 'Oyster Perpetual Cosmograph Daytona', dal quadrante blu ghiaccio e la lunetta cerachrom marrone castagna, indossato da tanti personaggi famosi, da Drake a Roger Federer e Kevin Hart.

I modelli considerati più preziosi di Patek Philippe sono il 'Nautilus' e 'Complications', ma tengono la vetta anche Audermars Piguet Royal Oak e l'Omega Speedmaster.

«Non è così sorprendente vedere l'Oyster Perpetual Cosmograph Daytona ancora in cima alla lista dei più desiderati» sottolinea Arjen Van de Vall, ceo di Watchfinder & Co «visto che quando fu lanciato divenne da subito il pezzo ricercato dai collezionisti. Capolavori come questo sono oggi praticamente impossibili da acquistare nuovi, visto che la domanda ha sempre sorpassato notevolmente l'offerta. Ed è qui che la possibilità di comprare un esemplare usato entra davvero in gioco, in quanto offre agli appassionati l'opportunità di arrivare a questi modelli mitici, comprese le limited edition, i classici ormai fuori produzione o i best seller attuali per i quali altrimenti occorrerebbe affrontare liste d'attesa lunghissime».

Lasciando agli appassionati la ricerca delle complicazioni orologiere più ricercate e per veri intenditori, ci soffermiamo su alcune marche più recenti che si stanno creando una nicchia di estimatori sia nel campo dello stile ma anche in tutta una serie di performance sportive e di intrattenimento connesse allo scorrere della vita quotidiana.

Segna l'anno 2009 il momento in cui il brand Locman presenta il primo modello Montecristo Classic, seguito dieci anni dopo dalla versione Montecristo Skeleton, entrambi dal design forte e identificativo, interamente italiani, legati all'immaginario dell'orologeria sportiva. Il più recente monta cassa in acciaio e titanio caratterizzata dalle anse con triplice barra che proteggono il meccanismo a carica automatica, negli eleganti toni Total Black e Total Blue.

Due Maison storiche decidono di celebrare il loro heritage in due modi diametralmente opposti.

La prima, Carl F. Bucherer, sinonimo di eccellenza e passione dal 1888, dedica al suo fondatore il modello Heritage BiCompax Annual Lucerne ispirato alla sua auto Lincoln Cosmopolitan Town Sedan tramandata per generazioni in famiglia.

Una delle poche Maison svizzere indipendenti di alta orologeria a conduzione familiare, alla terza generazione oggi sotto la direzione di Jörg G. Bucherer, combina un design unico con la massima precisione e una funzionalità eccezionali.

Il tourbillon periferico introdotto sul mercato ne fa una azienda pioniera e leader, che al gusto classico abbina sempre dettagli più sportivi ideali per cambiare l'effetto del look ma conservare il proprio orologio desiderato.

Questo modello di cronografo automatico in edizione limitata tiene conto del calendario in essere e veste cassa con cinturino déployante in acciaio inossidabile (alternato alla variante grintosa in pelle), illuminato da un quadrante argentato con luce blu che richiama il colore dell'automobile.

La Maison orologiera svizzera Eberhard & Co., con oltre 130 anni di storia, collabora invece con la storica Casa di Fumetti Sergio Bonelli Editore, che vanta la più vasta produzione di letteratura disegnata interamente in Italia come il famoso ranger Tex, Martin Mystère e il super eroe Zagor.

Un'edizione esclusiva e limitata del cronografo incontra il mito di Zagor, personaggio nato nel 1961 dalla penna di Sergio Bonelli, dallo Spirito con la Scure.

L'amministratore delegato di Eberhard Italia, Mario Peserico, dichiara: «Abbiamo voluto fortemente intraprendere una partnership con Sergio Bonelli Editore perché è una casa editrice italiana con una storia importante, nata dalla penna geniale di un creativo, che ha ideato eroi a fumetti famosi in tutto il mondo. Il personaggio di Zagor, che si batte per mantenere la pace, schierato a difesa dei deboli e altruista, ci permette di cominciare ad approcciare il mondo degli appassionati dei fumetti».





Il brand produttore Fossil, in collaborazione con Warner Bros. e DC, edita una capsule collection di orologi dedicati a Batman, in edizione limitata, che si ispira alle grafiche, ai colori e ai fumetti storici del grande supereroe di Gotham City.

«Amiamo Batman e siamo entusiasti di presentare questa speciale collezione con orologi placcati oro, quadrante elettroluminescente con pulsante che rivela il simbolo del pipistrello e cinturini intercambiabili, che rende omaggio a uno dei leggendari di tutti i tempi» racconta Steve Evans, chief brand officer del marchio.

Insieme a questa serie esce anche lo smartwatch Fossil Gen 6 con riquadro di Alexa incorporato e nuove opzioni per la riproduzione offline di YouTube Music e Spotify, disponibile in quattro colorazioni con cassa di 44 mm e tre colazioni con cassa di 42 mm.





ll cammino verso la sostenibilità approccia anche il mondo dell'orologeria, capostipite il marchio danese Skagen che presenta Ryle, il nuovo orologio solare dotato di cassa realizzata in materiali sostenibili e riciclati, alimentata a luce solare.

Diverse le colorazioni e i cinturini in maglia, dall'elegante equilibrio fra artigianalità ed ecologia.

Nel segmento fashion sono diverse le proposte di segnatempo che coniugano i trend contemporanei alla tecnologia orologiera.

I modelli per lei e per lui di Emporio Armani sono fotografati da Max Vadukul nell'anno della celebrazione del quarantesimo anniversario dell'aquilotto. La collezione di orologi maschili comprende modelli ultra-sportivi che si rifanno al mondo delle immersioni con la ghiera girevole in due combinazioni cromatiche - argento e nero, oro e blu - cui si aggiunge la versione total black. I modelli da donna presentano una palette autunnale giocata sui toni di verde e marrone, e l'oro rosa per i bracciali.

Il cronografo con bracciale in acciaio, unisex, ha indici fluorescenti e vanta una resistenza all'acqua fino a 50 metri di profondità.

Hugo Boss edita un nuovo cronografo della collezione BOSS Pilot Edition Chrono, ispirato al look degli aviatori di alta quota, prodotto in collaborazione con il player dell'orologeria, Movado. Lancette luminescenti e cinturino in pelle oppure bracciale a tre maglie di acciaio inossidabile traducono un'estetica accattivante che unisce attitudine urbana al gusto vintage.

Colorate e pop, le proposte Versace Watches in perfetto stile lusso Medusa: il nuovo cronografo Icon Active è offerto con cassa in policarbonato trasparente da racchiusa da una gabbia sigillata con quattro viti. Sul quadrante, la Medusa firma le ore 12 mentre il cinturino porta l'iconica Greca, fotografati in campagna da Charles Nègre.

Michael Kors sceglie la variante smartwatch di ultima generazione, che racchiude le più recenti tecnologie in materia di software. Una ricarica rapida, funzionalità per il benessere con cardiofrequenzimetro e con un sensore SpO2 per misurare la saturazione di ossigeno nel sangue, le app per il fitness, lo stile di vita attivo e il monitoraggio del sonno.

Gen 6 Bradshaw regala il fascino del marchio Michael Kors in quattro modelli scintillanti. Compatibile con iPhone e Android, con la connettività Bluetooth e Spotify, adatto a Google Play, Fit e Assistant.

Grintosa ma anche vintage, il concetto di orologeria Diesel ama stupire. Tutto nero, il cronografo Griffed caratterizzato da un quadrante e cinturino industriale che ricorda il pneumatico, resistente all'acqua fino a 50 metri di profondità.

Mentre diventa bicolore il modello di design analogico-digitale grande 51 mm con cinturino in silicone anch'esso resistente agli urti e in apnea fino a 30 metri di profondità.

L'ultimo sguardo va agli sportwatch, sempre più diffusi come portabilità trasversale anche nell'arco della giornata e quindi non solamente per le performance. Il marchio G-Shock propone tre orologi sportivi assolutamente unici e indistruttibili, creati per resistere all'uso in condizioni estreme. Il primo, Mudmaster, in carbonio forgiato, materiale usato per la costruzione di aerei e auto da corsa, resta leggero e allo stesso tempo iper resistente contro lo sporco, la sabbia, il fango, la polvere o i detriti. Non soltanto assorbe gli urti, ma è completamente rinforzato e sigillato, anche nella cassa sottile e nel cinturino lavorato antiscivolo. Il GWG-2000 è disponibile in tre colori: grigio monocromatico, kaki militare e beige chiaro. Un altro speciale modello è stato concepito con la collaborazione di Rui Hachimura, campione di basket nei Gonzaga Bulldogs e con i Washington Wizards, portabandiera del Giappone ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Disegnato in collaborazione con il giocatore, GM-110 presenta una lunetta in acciaio e un design audace con accenti di colore gialli, rossi e verdi, che richiamano i colori della bandiera del Benin, il paese d'origine del padre di Hachimura. L'originale 'logo del Samurai Nero' simbolo di Hachimura è inciso sul fondello, sul cinturino e sul packaging dedicato: 八 ovvero hachi, in giapponese significa otto e rappresenta sia il suo cognome sia il numero della sua maglia. Altro campione, il surfista Kanoa Igarashi firma un cronografo dotato di massima visibilità, delle funzioni Mobile Link per smartphone, di un grafico delle maree, le ore di alba/tramonto, i dati lunari e funzioni utili all'allenamento quotidiano, tra cui distanza percorsa, tempo e velocità. Uno sportwatch che coniuga tecnologia applicata allo sport a 360° e cura il design è Garmin Enduro, perfetto per gli ultra runner e per chi si cimenta in lunghe e impegnative avventure. Massima la potenzialità e durata della sua batteria, grazie alla tecnologia Power Glass in grado di sfruttare la luce del sole, fino a 80 ore in modalità GPS e 300 ore in modalità batteria e anche 65 giorni in modalità smartwatch con ricarica solare. La connessione multisatellitare è coadiuvata da tante altre preziose disposizioni tecnologiche, come lo schermo always-on anti-riflesso e transflettivo, ottimizzato per l'utilizzo outdoor, le funzioni ClimbPro con profilo altimetrico e delle salite, il dispositivo Ultra Run che tiene traccia del tempo trascorso durante le soste di riposo e altri profili di tante altre discipline sportive. Potente cassa da 51 mm in polimeri fibrorinforzati, versione acciaio o titanio, entrambe con cinturino in nylon elasticizzato e chiusura a strappo. Ovviamente incluse le attività connesse agli smartphone e la soluzione Garmin Pay per effettuare pagamenti direttamente e in tutta sicurezza. È di Polar, la proposta dedicata ai fitness watch, con il modello Polar Unite nelle nuove versioni rosso e verde petrolio. Il marchio, da oltre 40 anni leader nel settore sports technology, riesce a riunire tutte le funzioni per il fitness in un prodotto leggero, stiloso e semplice da usare. Le rilevazioni delle attività sportive procedono di pari passo con quelle sulla frequenza cardiaca direttamente dal polso, gli esercizi di respirazione profonda e il monitoraggio del sonno e del recupero dello stress quotidiano. L'app aggiorna sugli allenamenti, personalizzabili, e fornisce utili informazioni sulle calorie consumate e le energie spese, suddivise in proteine, carboidrati e grassi, in modo da avere una idea su dove indirizzare parte del proprio approvvigionamento energetico.