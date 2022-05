Capsule creative di scarpe in co-ed

Il mondo delle calzature moda estive vede l’evolversi di partnership creative che propongono sul mercato nuovi accessori e oggetti di culto con il duplice scopo di mantenere la fan base dei clienti e attirare nuove generazioni.

È il caso della temporanea associazione fra designer e direttori creativi di marchi che trovano una sinergia per fondere le loro visioni del glamour. Della interazione fra brand diversi per portare insieme sul mercato una speciale o curiosa co-ed collection.

Fino alla collaborazione tra Maison del lusso pronte a lanciare progetti di comunicazione con influencer creator per tradurre i loro valori estetici alle nuove generazioni.

Tod’s e Chiara Ferragni, ad esempio, hanno collaborato a portare sui media una enfasi sullo stile italiano e i suoi valori, come il senso della famiglia e dell’empatia. La influencer più famosa di sempre ha coinvolto l’intera famiglia, la madre Marina e le sorelle Valentina e Francesca, divenute protagoniste di «Tod’s Generations», il racconto mediatico che documenta momenti privati, gesti e incontri, nella vita quotidiana fra le generazioni, esprimendo e traducendo i caratteri di appartenenza alla cultura e all’heritage italiani. In questo caso, il celebre "Gommino" di Tod’s diventa il fil rouge della narrazione, elemento legato agli oggetti riconoscibili di generazione in generazione, come i mocassini e la Bow bag.

Sandra Choi e Casey Cadwallader

Una partnership creativa curiosa che fonde due visioni di una femminilità potente, sicura e glamour, è quella di Sandra Choi, direttore creativo di Jimmy Choo che ha collaborato con la casa francese di Mugler per un'esclusiva capsule collection di scarpe co-disegnate con lo stilista Casey Cadwallader. Il risultato è un ibrido unico di due diverse estetiche che condividono un design marcato che decora e stimola i sensi, come dichiara Sandra Choi: «Lo stile Mugler di Casey Cadwallader è, come il nostro, tutto incentrato sulla celebrazione della femminilità. Questa forza femminile è quella che mi ha attratto, con tutta l'incredibile gamma di personalità che veste il suo mondo. C'è una connessione intrinseca tra di noi, le nostre radici negli anni Novanta, la risonanza che hanno oggi con le generazioni più giovani. È stata una gioia lavorare insieme, aggiornare e reingegnerizzare la scarpa femminile, in una capsule, dedicata a donne sicure che sono il cuore della clientela di Mugler e di Jimmy Choo». Anche Casey Cadwallader è d’accordo nell’affermare che una scarpa finisce il look e definisce il carattere: «Ho sempre associato Jimmy Choo a un forte senso di scultura e sinuosità. Sia Mugler che Choo sono sempre aggiornati e di tendenza, sensuali, ed entrambi indossati da donne forti e sicure. Ecco perché questa collaborazione ha tanto senso e perché c'è una chiara sinergia tra Sandra e me quando lavoriamo insieme».

Melissa x Simon Miller

Melissa x Viktor & Rolf

Un altro marchio che si è affermato attraverso modelli innovativi e collaborazioni straordinarie con artisti e stilisti famosi in tutto il mondo sin dagli anni Ottanta, è Melissa, famoso per i suoi pezzi iconici creati, ad esempio, con gli stilisti della moda Jean Paul Gaultier, Thierry Mugler, Karl Lagerfeld, Vivienne Westwood, Jeremy Scott, Comme des Garçons, ma anche con architetti del calibro dei Fratelli Campana e Zaha Hadid. L'originale calzatura Jelly Shoe, lanciata negli anni Novanta, è diventata rapidamente un fenomeno globale, conosciuta per il suo materiale brevettato riciclabile al 100% e vegano, il Melflex, un vero pezzo precursore dei tempi odierni. Fra le ultime collaborazioni di Melissa, ci sono le capsule realizzate con il brand lifestyle di Los Angeles, Simon Miller e il marchio di alta moda d’avanguardia Viktor&Rolf. Il minimalismo casual e colorato di Simon Miller si accorda con le tecniche dei materiali e l'estetica gioiosa di Melissa, attraverso forme decise, comode, colorate e grafiche. Lo zoccolo con le bolle è disponibile in cinque cromie: verde, blu, marrone, bianco e nero, un "must have" del guardaroba dell’estate 2022 così come i sandali con logo Simon Miller in stampa Flower e Cow print. Il duo Viktor Horsting e Rolf Snoeren ha ridisegnato poi alcune delle silhouette iconiche di Melissa, borse e calzature chic e sostenibili.



Eres x Scholl

Un altro lancio sul mercato che combina l’estrema comodità all’eleganza retrò, è la serie colorata dei mitici zoccoli del marchio Scholl rieditati con il tessuto Peau Douce, elasticizzato e setoso, tipico del marchio di costumi di lusso Eres, oggi affidato nello stile a Marie-Paule Minchelli. Questo sandalo mare iconico ha una storia celebre, visto indosso a super star del calibro di Jennifer Aniston, Sarah Jessica Parker e la mitica Twiggy negli anni Sessanta, ideale da portare anche in casa, a bordo piscina e con un look che subito si trasforma di charme retrò.

Christian Prazzoli e Arthur Arbesser