I migliori Sportwatch per le attività outdoor

Orologi intelligenti ed evoluti nelle prestazioni, sempre aggiornati e pronti a registrare i parametri delle attività h 24, non solo in termini di performance sportive quindi anche legate al proprio lifestyle e benessere.

Precisi micro computer portatili, determinati a supportare e sopportare svariate condizioni d'uso, gli sportwatch sono oramai oggetti di design minimale a tutto tondo, fascinosi nelle forme e nelle grafiche chiare, che possono offrire contenuti e funzionalità davvero sorprendenti.

La maggior parte di essi si connettono poi agli smarphone tramite Bluetooth e così tengono conto non solo dei passi, dell'energia spesa e delle calorie bruciate, dei battiti cardiaci in equilibrio e dei bisogni di recupero e riposo che ognuno ha dopo le sessioni di allenamento e dello sport, ma anche della vita personale digitale.

Grazie all'integrazione sempre puntuale ed aggiornata della tecnologia, sono i compagni perfetti per le attività all'aperto dove l'impatto con la natura e gli elementi va integrato e decodificato per migliorare le prestazioni del corpo.

Tre leader di mercato, il marchio finalndese Suunto parte di Amer Sport (insieme ai marchi consociati Salomon, Arc'teryx, Peak Performance, Atomic, Wilson e Precor), il leader mondiale americano nella navigazione satellitare Garmin e il primo activity tracker finalndese Polar, suggeriscono i modelli più trasversali per le attività outdoor estive.

Suunto 7 Titanium e Suunto 9 Peak. A chi ama il brivido dell'avventura

Il nome Suunto è da sempre sinonimo di avventura, da quando nel 1936 l'orientista finlandese Tuomas Vohlonen decise di creare una bussola più precisa e ha guidato nel segno dell'avanguardia la progettazione e l'innovazione di orologi sportivi, computer per immersioni e strumenti utilizzati dalle persone alla ricerca della sfida in tutto il mondo.

Suunto 7 Titanium è lo sportwatch bestseller del mercato, dall'elegante design, perfetto per essere indossato sempre e in qualsiasi contesto, creato con un pregiato quadrante in titanio, aggiornato con l'integrazione di un'approfondita analisi del monitoraggio del sonno, della gestione delle risorse fisiche e una visibilità immediata del feedback sulla frequenza cardiaca.



Guidate dal luminoso display touch, ci sono oltre 70 modalità di sport fra i quali scegliere e dare il via al monitoraggio di allenamenti e performance, archiviabili anche tramite software apposito sul computer. Come navigatore sceglie i percorsi e pianifica itinerari, con avvisi che permettono di capire se si sta sbagliando strada.

Il morbidissimo cinturino in microfibra si adatta ai movimenti del polso, traspirante e robusto, si abbina ai due diversi colori e finiture opache che si ispirano alla natura: Matte Black Titanium e Stone Gray Titanium.

In vendita su www.suunto.com e presso partner selezionati come Cisalfa, Sme, MediaWorld, Sportler, Nencini, Df Sport Specialist, Maxi Sport.

Suunto 9 Peak, anch'esso fedele al design essenziale nordico, sorprende in leggerezza (pesa come una bustina di tè) e per la sua capacità di metamorfosi a seconda delle condizioni di luce. Un'altra funzione speciale è quella di misurazione della saturazione dell'ossigeno, utile a stabilire i livelli di acclimatamento alle diverse altitudini (da ricordare che non è un dispositivo medico ufficiale e perciò non è destinato alla diagnosi o al monitoraggio di patologie). La ricarica è velocissima, 100% in un'ora, quindi il tempo di una sosta ristoro ed è di nuovo completamente rigenerato.

Anche questo gioiello sportivo traccia i migliori itinerari, permettendo di scoprire nuove località, e suggerisce nuove routine di allenamento in base ai personali risultati.

Disponibile in due diversi stili e quattro colori ispirati alla natura: Granite Blue Titanium e Birch White Titanium con cassa totalmente in titanio; All Black e Moss Gray con cassa in acciaio inossidabile.